Invicro et icometrix annoncent un partenariat unique, pour fournir un flux de travail automatisé aux services des principaux laboratoires d'imagerie et d'informatique avancée, aux sponsors pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier.

BOSTON et LEUVEN, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Invicro LLC, une société Konica Minolta et icometrix ont annoncé conjointement un partenariat qui offrira facilement la gamme de services de laboratoire de base en imagerie la plus complète au monde, associée aux capacités informatiques les plus solides en matière d’IRM, approuvées par la FDA, à l'aide de flux de travail automatisés. Les sponsors pharmaceutiques auront un point de contact pour la configuration et l'apprentissage du site d’étude, qui s’harmonisera sur une plateforme unique de gestion, de partage et d’analyse des données.

Invicro est l'un des principaux fournisseurs de biomarqueurs d'imagerie quantitative, de services de laboratoire essentiels et de solutions logicielles pour la recherche et le développement de médicaments. Basée en Belgique, icometrix est le leader mondial des solutions logicielles permettant d'obtenir des données cliniquement significatives par IRM et tomodensitométries. Ce partenariat unique associe des processus essentiels de laboratoire simplifiés ainsi que des technologies d'imagerie avancées à un logiciel approuvé par la FDA pour les essais cliniques. Cette collaboration fournira une solution plus efficace et plus souple visant à accélérer la découverte et le développement de médicaments et à fournir de meilleures informations sur le diagnostic des maladies.

« Nous sommes très heureux de former un partenariat avec icometrix pour proposer conjointement des services mondiaux essentiels de laboratoire d'imagerie globale et des capacités d'analyse avancées, ce qui se traduira par la génération de flux de travail offrant des résultats de données extrêmement fiables et cohérents », a déclaré le Dr Jacob Hesterman, partenaire fondateur et responsable de la recherche et développement chez Invicro. « Nos sponsors dans l'industrie pharmaceutique et la biotechnologie bénéficieront d'une excellence opérationnelle et d'analyses en laboratoire, ainsi que de puissants outils de pointe en matière d'analyse dans des domaines thérapeutiques comme la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer et les lésions cérébrales traumatiques, ce qui permet une quantification statistiquement puissante et une prise de décision rapide et précise ».

« Nous avons lancé icometrix pour aider les patients atteints de troubles neurologiques en fournissant une lecture plus objective et cohérente des IRM du cerveau en milieu clinique », a déclaré le Dr Annemie Ribbens, vice-présidente des essais cliniques d'icometrix. « Puisque, dans le cadre d'essais cliniques et d'études dans le monde réel, il existe un énorme intérêt pour utiliser nos mesures d’imagerie approuvées par la FDA, nous sommes très heureux de former un partenariat avec un leader mondial dans ce domaine ».

À propos d' icometrix

icometrix (Leuven, Belgique ; Chicago, Illinois, États-Unis) est le leader mondial des solutions logicielles permettant d'obtenir des données cliniquement significatives par IRM et tomodensitométries cérébrales. Le logiciel du cerveau entièrement automatisé d'ico, approuvé par la FDA, fait partie aujourd'hui de la pratique de routine clinique des hôpitaux européens, japonais, indiens, canadiens, brésiliens et australiens. De plus, icometrix travaille avec les plus grandes entreprises technologiques de soins de santé et pharmaceutiques sur l'évaluation d'essais de médicaments dans le domaine des maladies neurologiques.

À propos d'Invicro

Invicro, dont le siège est situé à Boston, dans le Massachusetts, a été fondée en 2008 avec pour mission d'améliorer le rôle et la fonction de l'imagerie dans la découverte et le développement translationnels de médicaments dans tous les domaines thérapeutiques. Aujourd’hui, l’équipe multidisciplinaire d’Invicro fournit des solutions aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques à tous les stades du pipeline de développement de médicaments (phase 0 à IV), de toutes les modalités d’imagerie et dans tous les domaines thérapeutiques, notamment en neurologie, oncologie, cardiologie et pneumologie. Les services de biomarqueurs quantitatifs d’Invicro, ses outils d’analyse avancée et d’IA et ses prestations cliniques opérationnelles, sont pris en charge par les plateformes logicielles d’Invicro, VivoQuant® et iPACS®.

En tant que membre de l'organisation de médecine de précision Konica Minolta et de sa société soeur Ambry Genetics, Invicro développe et exploite les toutes dernières approches en matière de biomarqueurs quantitatifs, notamment pour l'imagerie, la pathologie quantitative et la génomique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.invicro.com.

À propos de Konica Minolta

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) est une société internationale de technologie numérique dotée de qualités fondamentales dans les domaines de l’imagerie et de l’analyse de données, de l’optique, du matériel et de la nanofabrication. Grâce à l'innovation, Konica Minolta crée des produits et des solutions numériques destinés à améliorer les entreprises et la société, aujourd'hui et pour les générations à venir. Dans ses technologies commerciales, ses soins de santé et ses activités confrontées au secteur industriel, Konica Minolta aspire à devenir un fournisseur de valeur intégrée exerçant toute son expertise pour offrir des solutions complètes aux problèmes les plus pressants de ses clients et qui collabore avec ses partenaires pour garantir la durabilité de ses solutions, qui anticipe et aborde les problèmes de demain et qui adapte chaque solution afin de répondre aux besoins uniques et spécifiques de ses précieux clients. En exploitant ces capacités, Konica Minolta contribue à l’amélioration de la productivité et à la modification du flux de travail de ses clients et fournit des solutions de services de pointe adaptées à l’ère de l’IdO. Basée à Tokyo et présente dans plus de 50 pays, Konica Minolta emploie plus de 43 000 personnes qui répondent aux attentes d'environ deux millions de clients dans plus de 150 pays. Konica Minolta est cotée à la bourse de Tokyo (TSE4902). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.konicaminolta.com/.

