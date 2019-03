CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK), una prestigiosa multinazionale specializzata nell’esecuzione di strategie di marketing, ha annunciato oggi un’estensione ed espansione della propria collaborazione continuativa con Beam Suntory, leader mondiale nella produzione di liquori pregiati.

InnerWorkings e Beam Suntory collaborano dal 2015 allo sviluppo di una piattaforma d’esecuzione globale per la fornitura di livelli di servizio superiori, assistenza in ambito creativo, innovazione e approfondimenti sfruttando la suite tecnologica VALO di InnerWorkings. L’estensione annunciata oggi comporterà l’assunzione da parte di InnerWorkings di maggiori responsabilità in termini di aree geografiche e categorie fino al 2023.

“In meno di quattro anni di collaborazione con InnerWorkings abbiamo conseguito un successo straordinario trasformando l’esecuzione della strategia di marketing per il nostro vasto portafoglio di marchi globali” ha dichiarato Jim Dionne, direttore senior responsabile del marketing globale e dell’approvvigionamento per la regione Americhe di Beam Suntory.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.