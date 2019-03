WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--CSC, il leader mondiale nel settore dei servizi commerciali, legali, fiscali e di brand digitali, ha annunciato oggi di aver scelto FIS™, il più grande fornitore globale di soluzioni tecnologiche finanziarie, per gestire i servizi amministrativi di terze parti per i propri clienti nel settore private equity e in quello immobiliare. La partnership prevede l'utilizzo di FIS Investran e FIS Data Exchange da parte di CSC.

Investran, prestigiosa soluzione integrata per la contabilità di fondi e scambi dati, un portale per investitori per analisi e rendicontazione, supporta l'intero ciclo utile degli investimenti e automatizza i processi di front-, middle- e back-office per le società di investimenti private equity e alternativi.

