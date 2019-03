CSC choisit FIS comme prestataire de services administratifs

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--CSC, le leader mondial des services commerciaux, juridiques, fiscaux et de promotion numérique des marques, a annoncé aujourd'hui avoir choisi FIS™, le plus important fournisseur mondial de solutions de technologies financières, pour gérer les services administratifs tiers de ses clients œuvrant dans les secteurs du capital d'investissement et de l'immobilier. Dans le cadre de ce partenariat, CSC utilisera les solutions Investran et Data Exchange de FIS.

Investran, une solution intégrée primée pour la comptabilité des fonds, et Data Exchange, un portail d'analyse et de reporting destiné aux investisseurs, soutiennent l'ensemble du processus d'investissement et permettent d’automatiser les processus de front-, middle- et back-office des sociétés de capital d'investissement et d'investissement alternatif. CSC déploie initialement la solution dans la région Asie-Pacifique et devrait ensuite élargir son utilisation à d'autres bureaux à travers le monde.

« FIS a acquis la réputation d'être l'un des fournisseurs de technologies les plus sûrs au monde, au service des administrateurs de fonds avec les plateformes Investran et Data Exchange », affirme Bill Popeo, président de la division Marchés financiers mondiaux de CSC. « Tout comme CSC, FIS propose les meilleurs systèmes, solutions et services de sa catégorie. Ce partenariat procure une valeur ajoutée non négligeable à nos services administratifs, comptables et de reporting dans le domaine, en pleine évolution, du capital-investissement », a-t-il poursuivi.

« C'est pour nous un honneur d'avoir été choisis par CSC comme solution administrative pour ses clients spécialisés dans l'administration de fonds », affirme Martin Boyd, responsable des activités institutionnelles et de gros chez FIS. « Notre leadership dans le domaine technologique, ainsi que les antécédents de CSC en matière de niveaux de services supérieurs, constitue une puissante combinaison », a-t-il ajouté.

Chris Daly, vice-président des Marchés financiers mondiaux chez CSC pour la région Asie-Pacifique, fait écho aux commentaires de M. Boyd, affirmant que les meilleures relations de travail sont celles qui passent pratiquement inaperçues, tout en améliorant l'activité au quotidien. « Ce type de partenariat se produit lorsque l'on s'associe à une organisation qui comprend nos intérêts aussi bien que les siens », a-t-il déclaré.

À propos de CSC

CSC fournit tout un éventail de services de gestion et administratifs aux bailleurs de fonds alternatifs, gestionnaires de fonds, emprunteurs et participants aux marchés des capitaux. Nous sommes capables de fournir des services personnalisés de bout en bout à tous les stades du cycle de vie de l'entreprise et possédons des décennies d'expérience dans les secteurs du capital privé, de l'immobilier, du financement structuré et de la restructuration dans tout un éventail de catégories d'actifs. Nous sommes le partenaire de confiance de 90 % des sociétés du palmarès Fortune 500®, de plus de 65 % des sociétés du classement Best Global Brands (Interbrand®), de près de 10 000 cabinets juridiques et de plus de 3 000 organisations financières. La société a son siège social à Wilmington, dans l’État américain du Delaware, depuis 1899 et dispose de bureaux à travers les États-Unis, le Canada, l’Europe et la région Asie-Pacifique. Nous sommes une société globale qui peut exercer son activité partout où se trouvent ses clients – ce que nous faisons en recrutant des experts dans chacun de nos champs d'activité. Pour de plus amples informations au sujet des services d'administration de fonds de CSC, veuillez visiter csc.global/fundadmin.

À propos de FIS

FIS est un chef de file mondial des technologies de services financiers, axé sur les services bancaires de détail et institutionnels, les paiements, la gestion d’actifs et de fortune, du risque et de la conformité, ainsi que des solutions d'impartition. Grâce à l’étendue et à la portée de son portefeuille de solutions, à ses capacités mondiales et à son expertise du domaine, FIS dessert plus de 20 000 clients dans plus de 130 pays. Basée à Jacksonville, en Floride, FIS emploie plus de 47 000 personnes dans le monde et occupe des positions dominantes dans les domaines du traitement des paiements, des logiciels financiers et des solutions bancaires. Fournissant des logiciels, des services et l’externalisation de la technologie qui dynamise le monde financier, FIS est une société du classement Fortune 500® et membre de l’indice Standard & Poor’s 500®. Pour de plus amples informations à propos de FIS, veuillez visiter https://www.fisglobal.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.