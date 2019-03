BOSTON e LEUVEN, Belgio--(BUSINESS WIRE)--

Invicro e icometrix annunciano di avere stretto una partnership unica per offrire una soluzione automatizzata per il flusso di lavoro, pensata per assicurare servizi di imaging essenziali nei laboratori e funzioni informatiche avanzate agli sponsor nei settori farmaceutico e delle biotecnologie di tutto il mondo.

Invicro LLC, una società Konica Minolta, e icometrix hanno annunciato congiuntamente di avere stretto una partnership che integrerà la gamma più completa di servizi di imaging essenziali nei laboratori e le più affidabili funzioni informatiche per RM approvate dalla FDA attraverso flussi di lavoro automatizzati. Gli sponsor farmaceutici potranno contare su un unico punto di riferimento per la preparazione del sito e il training, armonizzati tramite una singola piattaforma per la gestione, condivisione e analisi dei dati.

Invicro è un’azienda di primo piano nello sviluppo di biomarcatori quantitativi per imaging, servizi essenziali nei laboratori e soluzioni software per la ricerca e sviluppo di farmaci, mentre la società belga icometrix è il leader mondiale nel settore delle soluzioni software create per ottenere dati clinicamente importanti da scansioni RM e TC.

