BOSTON & LEUVEN, België--(BUSINESS WIRE)--Invicro LLC, een Konica Minolta bedrijf en icometrix kondigden gezamenlijk een partnerschap aan dat naadloos de meest uitgebreide breedte aan imaging core lab services ter wereld zal aanbieden in combinatie met de meest robuuste MRI informatica mogelijkheden via geautomatiseerde workflows. Farmaceutische sponsors zullen één aanspreekpunt hebben voor het opzetten en trainen van onderzoekslocaties, dat zal harmoniseren met één enkel platform voor gegevensbeheer, -deling en -analyse.

Invicro is een toonaangevende leverancier van kwantitatieve beeldvormingsbiomarkers, kernlaboratoriumdiensten en softwareoplossingen voor onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling, en de Belgische icometrix is wereldleider in softwareoplossingen voor het verkrijgen van klinisch zinvolle gegevens uit hersen-MRI- en CT-scans. Dit unieke partnerschap combineert gestroomlijnde kernprocessen in laboratoria en geavanceerde beeldvormingstechnologieën met FDA-goedgekeurde software voor klinische proeven. Deze samenwerking zal een efficiëntere en flexibelere oplossing opleveren om de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen te versnellen en een beter inzicht te verschaffen in de diagnostiek van ziekten.

