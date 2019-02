MONACO--(BUSINESS WIRE)--Het management van R-LOGITECH S.A.M., een internationale leverancier van logistieke en technologische oplossingen voor wereldwijd supply chain management, heeft vandaag besloten haar bestaande 8,5% bedrijfsobligatie 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8) te verhogen met maximaal 100 miljoen euro tot maximaal 125 miljoen euro. De nieuwe obligaties worden geplaatst bij institutionele beleggers in het kader van een internationale private plaatsing van 25 februari 2019 tot 6 maart 2019 om 12.00 uur.

De R-LOGITECH Groep heeft zijn activiteiten in 2018 aanzienlijk uitgebreid en heeft onlangs de overname van de Euroports Group aangekondigd. De Euroports Group, die samen met twee institutionele beleggers (aandeel van R-LOGITECH: >51%) is overgenomen, exploiteert 29 terminals in 9 landen met ongeveer 2.300 werknemers en is een van de grootste havenexploitanten en aanbieders van maritieme supply chain-oplossingen in Europa met een jaarlijks behandelingsvolume van 60 miljoen ton. Naast terminals in Antwerpen, Gent en Rostock is de Euroports Group ook vertegenwoordigd op twee locaties in China.

