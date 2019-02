R-LOGITECH décide d'augmenter l'emprunt obligataire 2018/2023 à 8,5% d'un montant maximum de 100 millions d'euros pour un volume total de 125 millions d'euros maximum

MONACO--(BUSINESS WIRE)--La direction de R-LOGITECH S.A.M., un fournisseur international de solutions logistiques et technologiques pour la gestion globale de la chaîne d'approvisionnement, a décidé aujourd'hui d'augmenter son émission obligataire existante à 8,5% 2018/2023 (ISIN : DE000A19WVN8) de 100 millions EUR au maximum à 125 millions EUR. Les nouveaux titres seront placés auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé international du 25 février 2019 au 6 mars 2019 à 12 heures.

Le Groupe R-LOGITECH a considérablement développé ses activités en 2018 et a récemment annoncé l'acquisition du Groupe Euroports. Le Groupe Euroports, acquis conjointement avec deux investisseurs institutionnels (part de R-LOGITECH : >51%), exploite 29 terminaux dans 9 pays avec environ 2 300 employés et est l'un des plus grands opérateurs portuaires et fournisseurs de solutions logistiques maritimes en Europe avec un volume de manutention annuel de 60 millions de tonnes. Outre les terminaux d'Anvers, de Gand et de Rostock, le Groupe est également représenté sur deux sites en Chine.

BankM - bureau de représentation de FinTech Group Bank AG, Francfort-sur-le-Main, a été chargé du placement privé. En outre, GBR Financial Services GmbH, Vienne, et STX Fixed Income B.V., Amsterdam, agissent comme agents de vente.

