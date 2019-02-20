Mavenir基于NFV的RCS解决方案被Rakuten选中用于下一代语音和消息服务

东京和德州理查森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于帮助通信服务提供商(CSP)加速软件网络转型和转变移动网络经济的领军企业Mavenir，已被全球领先的互联网服务提供商、并且很快将成为日本最新和最具创新性的移动网络运营商Rakuten, Inc.选中，为其语音和消息系统提供强大、灵活、敏捷和具有成本效益的下一代服务。

此次部署将包括Mavenir的5G就绪平台。该平台可在单个应用程序中实现语音和消息的货币化，提供最低成本的漫游，与Rakuten ID单点登录集成，这完全基于云并在Rakuten云平台上部署完整的NFV。Mavenir完全虚拟化的RCS AS和客户端将使Rakuten能够为企业和用户快速推出新的创新服务。

Rakuten移动网络首席技术官Tareq Amin表示：“Rakuten致力于构建世界第一个端到端的云原生移动网络，与Mavenir合作开发下一代语音和消息服务让我们距离推出无与伦比的网络更近了一步。在电信行业推动这样的颠覆性创新将使我们能够为日本用户提供灵活、稳定和有竞争力的服务。”

Mavenir总裁兼首席执行官Pardeep Kohli表示：“作为全球RCS服务的领先消息供应商，Mavenir具备帮助Rakuten的RCS服务取得成功和具有成本效益的独特优势。我们基于云的虚拟化RCS解决方案使我们能够帮助Rakuten快速轻松地提供语音和消息基础设施，为他们在今年晚些时候推出网络做好准备。这次入选显示了我们有能力与创新的运营商合作，在多供应商环境中提供一流的软件解决方案。”

通过利用Mavenir的RCS解决方案，Rakuten将能够根据不断发展的GSMA UP RCS标准，为其订户提供丰富的下一代消息服务。服务内容包括向支持RCS的客户端发送基于会话的消息，允许用户进行即时消息(IM)、群聊和文件共享，并支持基于RCS标准的多设备方案（RCS标准支持语音和视频QoS）。

关于Rakuten：

Rakuten, Inc. (TSE:4755)是互联网服务领域的全球领导者，为个人、社区、企业和社会提供支持。1997年在东京作为在线市场而成立的Rakuten，现已发展到为全球逾12亿会员提供电子商务、金融科技、数字内容和通信服务。Rakuten Group拥有1.7万多名员工，业务遍及30个国家和地区。有关更多信息，请访问https://global.rakuten.com/corp/。

关于Mavenir：

Mavenir是业内唯一100%基于软件的端到端、云原生网络软件提供商，致力于在网络基础架构堆栈的每一层提供全面的端到端产品组合，加快软件网络转型并重新定义通信服务提供商(CSP)的网络经济学。从5G应用/服务层到分组核心和无线接入网(RAN)，Mavenir在演进型云原生网络解决方案方面均处于领先地位，并为最终用户提供创新、安全的体验。Mavenir借助其在VoLTE、VoWiFi、高级信息(RCS)、Multi ID、vEPC和虚拟化RAN等领域的一系列行业领先的首创技术，在加快网络转型方面为130多个国家的250余个通信服务提供商客户提供了助力，服务于全球50%以上的用户。

我们应用有助于推动服务敏捷性、灵活性和速度的突破性、创新性技术架构和商业模式。凭借推动NFV演进以实现网络规模经济的解决方案，Mavenir为通信服务提供商提供一系列有助于降低成本、创造收入和保护收入的解决方案。欲了解详情，请访问：mavenir.com.

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