Mavenir採用NFV的RCS解決方案被Rakuten選中用於下一代語音和訊息服務

東京和德州理查森--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於幫助通訊服務提供者(CSP)加速軟體網路轉型和改變行動網路經濟的領導者Mavenir，已被全球首屈一指的網際網路服務提供者、並且很快將成為日本最新和最具創新性的行動網路營運商Rakuten, Inc.選中，為其語音和訊息系統提供強大、靈活、敏捷和具有成本效益的下一代服務。

此次部署將包括Mavenir的5G就緒平臺。該平臺可在單一應用程式中將語音和訊息貨幣化，提供最低成本的漫遊，與Rakuten ID單一登入整合，這完全為雲端式並在Rakuten雲端平臺上部署完整的NFV。Mavenir完全虛擬化的RCS AS和用戶端將使Rakuten能夠為企業和用戶快速推出新的創新服務。

Rakuten行動網路科技長Tareq Amin表示：「Rakuten致力於建立世界第一個端到端的雲端原生行動網路，與Mavenir合作開發下一代語音和訊息服務，讓我們距離推出無與倫比的網路更近了一步。在電信產業推動這樣的顛覆性創新將使我們能夠為日本用戶提供靈活、穩定和有競爭力的服務。」

Mavenir總裁兼執行長Pardeep Kohli表示：「作為全球RCS服務的主要訊息供應商，Mavenir具備協助Rakuten的RCS服務取得成功和具有成本效益的獨特優勢。我們的雲端虛擬化RCS解決方案使我們能夠幫助Rakuten快速輕鬆地提供語音和訊息基礎設施，為他們在今年稍晚推出網路做好準備。這次入選顯示我們有能力與創新的營運商合作，在多供應商環境中提供一流的軟體解決方案。」

利用Mavenir的RCS解決方案，Rakuten將能夠根據不斷演進的GSMA UP RCS標準，為訂戶提供豐富的下一代訊息服務。服務內容包括向支援RCS的用戶端發送以議程為基礎的訊息，允許用戶使用即時訊息(IM)、群組聊天和檔案共享，並支援採用RCS標準的多裝置方案（RCS標準支援語音和視訊QoS）。

關於Rakuten：

Rakuten, Inc. (TSE:4755)是網際網路服務領域的全球領導者，為個人、社區、企業和社會提供支援。1997年在東京以線上市場型態成立的Rakuten，現已發展到為全球逾12億會員提供電子商務、金融科技、數位內容和通訊服務。Rakuten Group擁有1.7萬多名員工，業務遍及30個國家和地區。有關更多資訊，請造訪https://global.rakuten.com/corp/。

關於Mavenir：

Mavenir是業界唯一100%軟體的端到端、雲端原生網路軟體提供商，致力於在網路基礎架構堆疊的每一層提供全面的端到端產品組合，加快軟體網路轉型並重新定義通訊服務提供者(CSP)的網路經濟學。從5G應用/服務層到分組核心和無線接取網路(RAN)，Mavenir在演進型雲端原生網路解決方案方面均居於領先地位，並為最終用戶提供創新、安全的體驗。Mavenir利用其在VoLTE、VoWiFi、進階訊息(RCS)、Multi ID、vEPC和虛擬化RAN等領域的一系列業界領先的首創技術，在加快網路轉型方面為130多個國家的250餘個通訊服務提供者客戶提供助力，服務全球50%以上的用戶。

我們採用有助於推動服務敏捷性、靈活性和速度的突破性、創新性科技架構和商業模式。憑藉推動NFV演進以獲致網路規模經濟的解決方案，Mavenir為通訊服務提供者提供一系列有助於降低成本、創造收入和保護收入的解決方案。欲瞭解詳情，請造訪：mavenir.com.

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