SmartStream s’associe à Numerix pour satisfaire aux obligations de l’ISDA en matière de gestion des garanties

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, le fournisseur de solutions financières de TLM® (Transaction Lifecycle Management), a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Numerix, principal fournisseur de solutions technologiques de gestion des risques. SmartStream a conclu un contrat de référence avec Numerix afin de mieux aider ses utilisateurs finaux à se conformer aux exigences de marge ISDA (International Swap Dealers Association) pour les produits dérivés non compensés centralement.

Afin de faciliter l’application des critères du BCBS (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire) et de l’OICV (Organisation internationale des commissions de valeurs) concernant les exigences de marge pour les dérivés OTC, l’ISDA a proposé un modèle de marge initiale standard (SIMM™) à utiliser par les acteurs du marché pour assurer la transparence de la gestion des garanties.

La solution de gestion automatisée TLM réduit les risques opérationnels liés à la gestion des garanties. Les capacités de calcul avancées de Numerix permettent de générer les sensibilités au risque requises par le modèle SIMM™ de l’ISDA qui sont utilisées comme intrants dans les calculs de marge initiale. Pour les clients actifs dans la gestion des garanties pour les dérivés OTC, ce partenariat a l’avantage de réduire les conflits de contrepartie et les coûts opérationnels.

Selon Jason Ang, responsable du programme TLM de gestion des garanties chez SmartStream, "La capacité de la plate-forme TLM de SmartStream à gérer le risque de crédit et le risque opérationnel par le biais de la gestion des garanties est prouvée. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Numerix, dont l’expertise va améliorer notre capacité à gérer les exigences opérationnelles complexes de ce domaine."

Steve O’Hanlon, directeur général de Numerix, a déclaré: "Au fur et à mesure que les nouvelles transactions sont soumises à des exigences de marge initiale, les calculs front-to-back de SIMM™, y compris la génération par SIMM™ de sensibilités rapides et précises, sont devenus essentiels. En nous associant à SmartStream, nous sommes heureux de mettre les fonctionnalités du modèle SIMM™ de Numerix à la disposition d'un plus grand nombre de participants du marché."

