LONDON--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, de aanbieder van financiële Transaction Lifecycle Management (TLM®) oplossingen, kondigde vandaag zijn partnerschap aan met Numerix, de toonaangevende leverancier van risk-technologieoplossingen. SmartStream heeft een referral overeenkomst afgesloten met Numerix om haar eindgebruikers beter te ondersteunen bij het voldoen aan de marginvereisten van ISDA voor niet-centraal geclearde derivaten.

Om de BCBS-IOSCO-richtlijnen voor margevereisten met betrekking tot OTC-derivaten te vergemakkelijken, heeft ISDA een Standaard Initial Margin Model (SIMM™) voorgesteld dat door de marktpartijen moet worden gebruikt om transparantie te bieden in de ruimte voor het beheer van zekerheden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.