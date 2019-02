MILWAUKEE & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Rockwell Automation (NYSE: ROK), het grootste bedrijf ter wereld dat zich toelegt op industriële automatisering en informatie, en Schlumberger (NYSE: SLB), ‘s werelds grootste leverancier van technologie voor reservoirkarakterisatie, boren, productie en verwerking voor de olie- en gasindustrie, hebben vandaag aangekondigd dat ze een overeenkomst zijn aangegaan om een nieuwe joint venture op te richten. Sensia wordt de eerste volledig geïntegreerde aanbieder van digitale oplossingen voor automatisering van olievelden.

