英威达与上海化学工业区签署关于己二腈生产基地的合作备忘录

中国，上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)—英威达和上海化学工业区（SCIP）的代表于2月20日在上海举行的仪式上签署了合作备忘录。

上海市副市长吴清，上海市政府副秘书长兼上海市经济与信息化委员会主任陈鸣波，上海化学工业区管委会主任马静，英威达董事长兼首席执行官Jeff Gentry等出席了仪式。

40万吨己二腈（ADN）生产基地的设计规划已经启动，预计投资超过10亿美元（70亿人民币）。在政府部门的支持下，工程建设将于2020年开始，预计于2022年投产。

“基于这份合作备忘录和双方致力于达成投资协议的承诺，我们很高兴能够朝着最终确定投资及其地点又迈进了一步。” 英威达董事长兼首席执行官Jeff Gentry说。

“上海对英威达非常有吸引力，将新生产基地与化工区现有的英威达己二胺和聚合物工厂整合将是非常有益的。我们与上海市政府和上海化学工业区的合作，以及上海给予项目推进的大力支持，也使我们更有信心共同努力，迎接未来的里程碑。”

根据合作备忘录，上海市政府和上海化学工业区将给予英威达有力的支持，包括对知识产权的保护和共同推进投资协议等方面，英威达也将推进其项目内部决策流程。

己二腈是生产尼龙6,6的重要原料，尼龙6,6可以用来生产许多产品，用于提高人们的生活质量。 这些产品包括工程塑料，安全气囊织物，高性能涂料和特种服装纤维等。

关于英威达

英威达不断开拓创新，开发出经久耐用的纤维和聚合物，从地毯中的纤维到汽车中的塑料等，应用广泛。英威达自2004年成为科氏工业集团的子公司，向市场推出专有的尼龙6,6系列产品和广受认可的品牌，包括STAINMASTER®，CORDURA®和ANTRON®。英威达还提供特殊化学中间体产品和先进技术许可。了解更多关于英威达，请登陆INVISTA.com或搜索“英威达”关注微信公众号。