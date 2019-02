Guidewire Software kondigt Hexaware aan als nieuwe consulting alliantiepartner

MUMBAI, India & FOSTER CITY, Californië--(BUSINESS WIRE)--Hexaware Technologies, een snelgroeiende automatiseringsaanbieder van IT-, BPO- en adviesdiensten van de volgende generatie, en Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), leverancier van het industrieplatform Property and Casualty (P&C) waar verzekeraars op vertrouwen, kondigden vandaag aan dat Hexaware zich heeft aangesloten bij Guidewire PartnerConnect™ als Consulting alliantielid op het Select niveau.

Met meer dan 20 jaar ervaring in de samenwerking met P&C-verzekeraars heeft Hexaware oplossingen met toegevoegde waarde en technologie ontwikkeld die verzekeraars in staat stellen om snel Guidewire InsuranceSuite™ en Guidewire Digital producten in te voeren, waardoor de implementatiesnelheid wordt verhoogd, het uitvoeringsrisico wordt beperkt en de kosten worden verlaagd.

