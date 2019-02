Guidewire Software kündigt Hexaware als neuen Consulting-Allianzpartner an

MUMBAI, Indien und FOSTER CITY, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Hexaware Technologies, ein schnell wachsender, automatisierungsgeführter Anbieter der nächsten Generation von IT-, BPO- und Beratungsdienstleistungen, und Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), Anbieter der Branchenplattform, auf die sich Schadens- und Unfallversicherer (Property and Casualty, P&C) verlassen, gab heute bekannt, dass Hexaware Guidewire PartnerConnect™ als Consulting-Allianzmitglied auf Select-Level beigetreten ist.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit P&C-Versicherern hat Hexaware Mehrwertlösungen und Technologieangebote entwickelt, die es Versicherern ermöglichen, Guidewire InsuranceSuite™ und Guidewire Digital-Produkte schnell einzuführen, die Implementierungsgeschwindigkeit zu erhöhen, das Ausführungsrisiko zu minimieren und die Kosten zu senken. Hexaware hat den Erfolg der Guidewire-Kunden im Asien-Pazifik- und EMEA-Raum unterstützt und bietet lokalisierte Lösungen für Versicherer in diesen Regionen an.

„Die digitale Technologie mischt die Schadens- und Unfallversicherungsbranche in einem beispiellosen Ausmaß auf, und die Versicherer nutzen marktführende Plattformen wie Guidewire InsurancePlatform™, um differenzierte Produktangebote in einem hochdynamischen und wettbewerbsintensiven Markt anzubieten“, sagte Milan Bhatt, Senior Vice President und Global Lead bei Hexaware Technologies. „Bei Hexaware glauben wir, dass es von entscheidender Bedeutung ist, einen Geschäftsprozess nicht nur digital zu transformieren, sondern auch beim Aufbau flexibler, agiler und präskriptiver Organisationen zu helfen, die mit den Fähigkeiten ausgestattet sind, laufende und historische Veränderungen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit Guidewire als Mitglied der PartnerConnect Consulting-Allianz zusammenzuarbeiten und der Guidewire-Anwendergemeinschaft zu dienen.“

„Wir sind hocherfreut, unsere Beziehung zu Hexaware auszubauen, indem wir das Unternehmen als unseren neuesten Consulting-Allianzpartner begrüßen“, sagte Lisa Walsh, Vice President, Global Alliances, Guidewire. „Wir sind beeindruckt von seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Projektdurchführung von Guidewire und seiner technischen Expertise.“

Die Guidewire-Kompetenzzentren von Hexaware sind strategisch auf der ganzen Welt angesiedelt und befinden sich in Polen (Warschau), Mexiko (Saltillo) und Indien (Chennai, Pune und Mumbai).

Die Consulting-Partner von Guidewire PartnerConnect bieten Beratungsdienstleistungen in Bereichen wie Unternehmenstransformation und -strategie, Implementierung sowie damit verbundene Dienstleistungen an. Ergänzend zum Beratungsdienstleistungsangebot von Guidewire stellen unsere Consulting-Partner zusätzliche für Guidewire geschulte und zertifizierte Berater bereit.

Über Hexaware

Hexaware ist der am schnellsten wachsende Anbieter von IT-, BPO- und Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation. Unser Fokus liegt darauf, eine führende Position einzunehmen, um unseren Kunden zu helfen, Kundennähe als Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Unsere digitalen Angebote haben unseren Kunden geholfen, durch „Powering Man Machine Collaboration" (Förderung der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine) betriebliche Höchstleistungen und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Wir sind nun auf dem Weg, die Erfahrungen der Kunden unserer Kunden zu transformieren, indem wir unser branchenführendes Liefer- und Ausführungsmodell nutzen, das auf der Strategie „Automate Everything, Cloudify Everything, Transform Customer Experiences“ (Alles automatisieren, alles in die Cloud bringen, Kundenerfahrungen transformieren) basiert.

Wir betreuen Kunden in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte, Gesundheitswesen, Versicherungen, Fertigung, Einzelhandel, Bildung, Telekommunikation, Professionelle Dienstleistungen (Steuern, Audit, Buchhaltung und Recht), Reisen, Transport und Logistik. Wir bieten hochentwickelte Dienstleistungen in den Bereichen Rapid Prototyping, Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen; Erstellung, Migration und Ausführung von Cloud-Lösungen; automatisierter Anwendungs-Support; Unternehmenslösungen zur Digitalisierung des Backoffice; Transformation des Kundenerlebnisses; Business Intelligence und Analysen; Digital Assurance (Testing); Infrastrukturmanagement-Dienstleistungen und Geschäftsprozessdienstleistungen.

Hexaware bedient Kunden in über zwei Dutzend Sprachen aus jeder wichtigen Zeitzone und jeder wichtigen Regelzone. Unser Ziel ist es, das weltweit erste IT-Dienstleistungsunternehmen mit 50 % digitaler Belegschaft zu sein.

Weitere Informationen über Hexaware finden Sie unter http://www.hexaware.com.

Über Guidewire Software

Guidewire liefert die Branchenplattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer (Property and Casualty, P&C) vertrauen, um sich in einer Zeit des beschleunigten Wandels anzupassen und erfolgreich zu sein. Wir stellen die Software, Services und das Partner-Ökosystem bereit, damit unsere Kunden ihr Geschäft führen, differenzieren und ausbauen können. Wir haben das Privileg, mehr als 350 Unternehmen in 32 Ländern zu betreuen. Weitere Informationen finden Sie auf www.guidewire.com. Folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

HINWEIS: Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

