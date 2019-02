CEMEX ANUNCIA VENTA DE ACTIVOS EN PAÍSES BÁLTICOS Y NÓRDICOS

MONTERREY, México--(BUSINESS WIRE)--CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que ha firmado un acuerdo para la venta de activos en los países bálticos y nórdicos al grupo alemán de materiales de construcción SCHWENK, por aproximadamente 340 millones de euros.

Los activos bálticos que se están vendiendo consisten en 1 planta de producción de cemento en Broceni con una capacidad de producción de aproximadamente 1.7 millones de toneladas, 4 canteras de agregados, 2 canteras de cemento, 6 plantas de concreto, 1 terminal marítima y 1 terminal de distribución terrestre en Letonia. Los activos incluyen la participación indirecta de CEMEX por aproximadamente 38% en 1 planta de producción de cemento en Akmene, Lituania, con una capacidad de producción de aproximadamente 1.8 millones de toneladas. Además, el negocio de exportaciones a Estonia también se incluye como parte de la venta.

Los activos nórdicos que se están vendiendo consisten en 3 terminales de importación en Finlandia, 4 terminales de importación en Noruega y 4 terminales de importación en Suecia.

El flujo de operación consolidado generado por los activos desinvertidos fue de aproximadamente 27.3 millones de euros en 2018.

Los recursos obtenidos de esta transacción serán utilizados principalmente para reducción de deuda, así como propósitos generales corporativos.

El cierre de esta transacción está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de transacciones, las cuales incluyen la autorización de reguladores. Esperamos concluir esta transacción durante el primer trimestre de 2019.

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través soluciones innovadoras de construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos para promover un futuro sustentable.

Para más información de CEMEX, por favor visite: www.cemex.com

Para más información de SCHWENK, por favor visite: www.schwenk.de

