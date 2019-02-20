Owlstone Medical 与上海交通大学医学院附属仁济医院 率先在中国进行肺癌呼吸活检临床测试

英国剑桥和中国上海同步发布--(BUSINESS WIRE)--Owlstone Medical 有限公司是全球医疗诊断公司，开发用于早期疾病检测和精准医学应用的呼气活检器。 Owlstone Medical 与上海交通大学医学院附属仁济医院（下称仁济医院），今日宣布在中国

联合开展肺癌早期检测的临床试验，项目获得李嘉诚基金会的支持。

有见肺癌在中国的病发率不断上升，Owlstone Medical与仁济医院双方致力研发早期和广泛性的疾病检测，以降低患者的成本和医疗系统的资源，更整体提高病人的存活率。由仁济医院肿瘤科主任王理伟医生的带领下，双方合作在中国进行首次的早期肺癌呼吸活检临床测试。

与此同时，该项目计划开设呼吸活检（Breath Biopsy ®）实验室以支持研究。仁济医院将负责此研究项目的运作，Owlstone Medical将提供其呼吸活检技术（Breath Biopsy ®），包括呼吸样本收集站、分析仪器，并提供实验室高效运作所需的程序和培训。除外，实验室将支持癌症和其他领域的调研。

仁济医院肿瘤科主任王理伟医生表示：「世界各地的医疗保健系统愈来愈意识到，早期且可靠的疾病检测，是支持患者和控制医疗成本的最有效方法之一，呼吸活检是其中具潜力解决此难题的方法。我们很高兴能与Owlstone Medical合作，在英国以外建立第一个呼吸活检实验室。我们希望我们的合作将能有助发展出检测工具，有效地在中国和世界各地帮助对抗肺癌和其他疾病。」

Owlstone Medical联合创办人兼行政总裁Billy Boyle表示：「中国是Owlstone Medical业务发展的重要部分，当中的大型医疗保健网络，可大大加快临床试验的速度。仁济医院是癌症和其他医学研究领域的先驱，是我们理想的合作伙伴。通过与上海交通大学医学院合作，及每年超过50,000名住院病人，在这个新成立的呼吸活检实验室进行的研究，将成为我们拯救10万条生命的目标之助力，我们很高兴能够在此出发。」