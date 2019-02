Solução de RCS da Mavenir baseada em NFV selecionada pela Rakuten para serviços de sistema de mensagens e voz de próxima geração

TÓQUIO e RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, líder na aceleração da transformação de redes de software e na redefinição da economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Providers, CSPs), foi selecionada pela Rakuten, Inc., líder global em serviços de Internet e que em breve será operadora da rede móvel mais recente e inovadora do Japão, por seus sistemas de mensagens e voz, para oferecer serviços de próxima geração poderosos, flexíveis, ágeis e econômicos aos seus assinantes.

A implantação incluirá a plataforma preparada para 5G da Mavenir que monetiza serviços de sistema de mensagens e voz em um único aplicativo para roaming de menor custo e integração ao logon único de ID da Rakuten, completamente baseado em nuvem e com implantação completa de virtualização de funções de rede (Network Functions Virtualization, NFV) na plataforma de nuvem da Rakuten. O cliente e RCS AS totalmente virtualizados da Mavenir permitirão à Rakuten lançar rapidamente novos serviços inovadores para empresas e assinantes.

"À medida que a Rakuten trabalha no desenvolvimento da primeira rede móvel completa e nativa de nuvem do mundo, fazer uma parceria de desenvolvimento dos serviços de sistema de mensagens e voz de próxima geração com a Mavenir permite que possamos ficar mais perto do lançamento de uma rede incomparável", disse o diretor de tecnologia de redes móveis da Rakuten, Tareq Amin. "Impulsionar uma inovação revolucionária como essa no setor de telecomunicações nos posicionará para oferecer serviços competitivos, estáveis e flexíveis aos nossos assinantes no Japão."

"Como provedor líder de sistema de mensagens para serviços de RCS em todo o mundo, a Mavenir está unicamente posicionada para fazer com que RCS seja uma solução bem-sucedida e econômica para a Rakuten. Nossa solução de RCS virtualizada e baseada em nuvem permite que possamos ajudar a Rakuten a oferecer a infraestrutura de sistema de mensagens e voz com rapidez e facilidade, à medida que a empresa se prepara para o lançamento da sua rede até o final do ano", disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir. "Essa seleção enfatiza a nossa capacidade de fazer uma parceria com operadores inovadores para oferecer as melhores soluções de software do setor em ambientes com diversos fornecedores."

Ao usar a solução de RCS da Mavenir, a Rakuten poderá prestar aos seus assinantes serviços sofisticados de sistema de mensagens de próxima geração, com base em normas GSMA UP RCS em constante evolução. Esses serviços incluem sistema de mensagens com base em sessão para clientes preparados para RCS, permitindo que os assinantes enviem mensagens instantâneas (Instant Message, IM), conversem em grupo e compartilhem arquivos, e é compatível com cenários de diversos dispositivos baseados em normas RCS que oferecem suporte a QoS de voz e vídeo.

Sobre a Rakuten:

A Rakuten, Inc. (TSE: 4755) é líder global em serviços de Internet que capacitam pessoas, comunidades, negócios e a sociedade. Fundada em Tóquio em 1997 como um mercado online, a Rakuten aumentou para oferecer serviços em comércio eletrônico, tecnologia financeira, comunicação e conteúdo digital para mais de 1,2 bilhão de membros em todo o mundo. O Rakuten Group tem mais de 17 mil funcionários e operações em 30 países e regiões. Para obter mais informações, acesse https://global.rakuten.com/corp/.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é o único provedor exclusivamente de software de rede completo e nativo de nuvem do setor. A empresa tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Providers, CSPs) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. De camadas de aplicativos/serviços 5G até núcleo de pacotes e RAN – a Mavenir lidera o ramo de soluções de rede nativas de nuvem desenvolvidas que permitem experiências inovadoras e seguras para os usuários finais. Aproveitando os avanços dos pioneiros do mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e Virtualized RAN, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 130 países, atendendo a mais de 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para alcançar economia de escala na internet, a Mavenir oferece soluções para ajudar CSPs com redução de custos, geração de receita e proteção de receita. Saiba mais em mavenir.com.

