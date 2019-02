Zain Group optimise son efficacité opérationnelle et sa conformité financière grâce à la solution complète de gestion des actifs immobilisés d’iconectiv

KOWEÏT, Koweït--(BUSINESS WIRE)--Zain Group, un fournisseur de télécommunications mobiles de premier plan, desservant plus de 47,8 millions de clients au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a annoncé aujourd’hui qu’il allait intégrer la solution Common Language® d’iconectiv pour améliorer l’efficacité des capitaux et des opérations au sein de l’entreprise. La solution élaborée par iconectiv, partenaire de référence du secteur mondial des communications, va aider Zain à bénéficier de nouvelles perspectives commerciales grâce à l’identification et à la gestion complètes et continues de centaines de milliers d’actifs de réseau.

Avec un chiffre d’affaires annuel de 3 milliards USD et des opérations dans plus de huit pays, Zain a choisi de déployer Common Language d’iconectiv pour assurer la circulation d’informations cohérentes et précises sur l’ensemble de son réseau.

« Chez Zain, nous sommes passionnés par l’expérience client, l’efficacité opérationnelle et le fait de préparer la voie pour une croissance continue de l’entreprise », a déclaré Ossama Matta, directeur financier de Zain Group. « Common Language d’iconectiv nous procurera non seulement le statut en temps réel de nos actifs de réseau, mais également des informations essentielles sur nos performances commerciales. Cela constituera un avantage concurrentiel majeur à mesure que nous continuerons d’étendre les services offerts à nos clients sur l’ensemble de nos marchés. »

Common Language fournit à Zain une infrastructure de données centralisée pour simplifier les problèmes liés à la gestion des actifs immobilisés. Ceci est réalisé en éliminant les silos de données, en automatisant les communications et en offrant à de multiples départements une visibilité de tous les actifs du réseau, sous la forme d’un tableau de bord.

« Avec Common Language, Zain peut suivre de près l’emplacement, la situation et l’état d’amortissement de ses actifs immobilisés et de ses fonctions réseau, garantissant ainsi aux gestionnaires financiers et de réseau une compréhension commune de leur valeur », a confié pour sa part Richard Jacowleff, président et chef de la direction d’iconectiv. « La solution permet également à Zain de profiter d’une évaluation des stocks et de rapports financiers extrêmement précis, offrant les données nécessaires pour respecter les mandats de conformité, tels que les normes internationales d’information financière (NIIF). »

À propos de Common Language

Common Language fournit des solutions d’informations de données permettant aux fournisseurs des services de communications et aux fabricants, de surmonter des problèmes complexes en termes de gestion de réseau, de gestion d’actifs et d’activation des services. Cette solution, qui gère activement plus de 10 millions d’emplacements et 400 000 équipements de réseau, est essentielle pour identifier et définir les éléments stratégiques sur n’importe quel réseau.

À propos de Zain

Zain est l’un des principaux acteurs des marchés émergents dans le secteur des télécommunications, et la société entend devenir l’un des 10 premiers opérateurs de téléphonie mobile au monde d’ici 2011. Elle figure aujourd’hui au 4e rang des réseaux mobiles les plus vastes au monde, en termes d’implantation géographique, avec une présence dans 24 pays du Moyen-Orient et d’Afrique, fournissant des services de voix et de données mobiles à plus de 64,7 millions de clients actifs en mai 2009. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zain.com, ou adressez un courriel à info@zain.com.

À propos d’iconectiv

Chez iconectiv, nous envisageons un monde sans frontières, où la possibilité d’accéder aux informations et de les échanger est simple, sécurisée et transparente. En tant que partenaire reconnu du secteur des communications depuis plus de 30 ans, nos solutions leaders du marché permettent à plus de deux milliards de personnes chaque jour d’interconnecter réseaux, périphériques et applications. Nous bénéficions d’une connaissance approfondie des complexités inhérentes à la création, à l’exploitation et à la sécurisation des infrastructures de communication pour les fournisseurs de services, les régulateurs, les entreprises, les agrégateurs et les fournisseurs de contenus. Nos plus de 5 000 clients à travers le monde nous font confiance pour les solutions de gestion des réseaux et des opérations, de numérotation, de registre et de prévention des fraudes. Nous sommes fiers de rendre possible le monde de demain en établissant de nouvelles connexions dès aujourd’hui. Société basée aux États-Unis, Telcordia Technologies exerce ses activités sous le nom d’iconectiv. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.iconectiv.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.