EMQ成為首家金融科技新創公司 獲台灣金管會批准參與金融科技創新實驗

香港和台北--(BUSINESS WIRE)--亞洲領先的跨境匯款服務網絡EMQ，宣布已獲得台灣金融監督管理委員會（金管會）核准金融科技創新實驗申請案，將可為台灣的外籍勞工提供跨境匯款服務。作為首家獲金管會核准參與金融科技創新實驗的金融科技新創公司，EMQ屆時將可以為越南、印尼和菲律賓的外籍勞工提供優質且快捷、低成本的跨境匯款服務，顯著降低他們匯款回母國的手續費。

EMQ共同創辦人兼行政總裁劉御國說：「依據世界銀行資料可知，在發展中國家，數百萬以上的家庭直接依靠在海外工作家屬的匯款維生，2018年向發展中國家的匯款額已達5280億美元。另依據中華民國中央銀行資料顯示，2018年台灣的外籍勞工亦匯出超過30億美元的匯款。我們很高興可以參與台灣金融科技創新實驗，為這群努力工作的外籍勞工提供更有效率和低成本的普惠金融服務。」

憑藉EMQ廣泛的匯款服務網絡，EMQ將可提供相較於台灣既有匯款管道進一步優化的匯款程序，讓台灣的外籍勞工可以通過智慧手機獲得優質的匯款服務體驗，並享受多樣化的支付選項，包括即時現金提取、銀行存款至EMQ合作之銀行，或存入手機錢包，以所匯款金額支持他們的家人。這將提供透明、快捷及低的成本支付，從而促進台灣至越南、印尼、菲律賓的普惠金融。

劉先生補充說：「台灣是EMQ最重要的戰略成長市場之一，這次獲金管會的核准對於我們在台灣的業務拓展邁向一個重要里程碑。我們將致力為外籍勞工推出更多創新的解決方案，同時支持台灣成為該地區的金融科技中心。」

EMQ目前的網絡遍及中國、香港、新加坡、印度、印尼、日本、越南、柬埔寨和菲律賓，並計劃擴展到亞洲乃至全球的主要市場，範圍涵蓋北美、歐洲和中東地區。該公司目前在香港、新加坡和印尼持有匯款執照。

關於EMQ

EMQ是亞洲領先的跨境匯款服務網絡，為企業和個人提供更安全有效的匯款選擇。透過我們在亞洲的服務網絡，EMQ已與許多國家的金融機構和其他戰略合作夥伴合作，實現最具經濟效益和實時的跨境匯款服務，範圍涵蓋全球數千個以上的服務網絡點。如需更多資料，請瀏覽 www.emq.com