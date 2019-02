KUWAIT CITY, Koeweit--(BUSINESS WIRE)--Zain Group, een toonaangevende aanbieder van mobiele telecommunicatie voor meer dan 47,8 miljoen klanten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, heeft vandaag aangekondigd de iconectiv Common Language®-oplossing te integreren om de kapitaal- en operationele efficiëntie binnen het bedrijf te vergroten. De oplossing van iconectiv, een gezaghebbende partner van de wereldwijde communicatie-industrie, zal Zain helpen nieuwe zakelijke inzichten te verkrijgen door middel van de alomvattende en voortdurende identificatie en het beheer van honderdduizenden netwerkactiva.

Met $3 miljard aan jaarlijkse omzet en activiteiten in meer dan acht landen, implementeert Zain ‘iconectiv Common Language’ om de stroom van consistente en accurate informatie rond het gehele netwerk te garanderen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.