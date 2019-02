MILWAUKEE e HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Rockwell Automation (NYSE: ROK), la più grande società al mondo specializzata in soluzioni per l’informatizzazione e l’automazione industriale, e Schlumberger (NYSE: SLB), il maggior fornitore al mondo di tecnologie per la caratterizzazione di bacini, la trivellazione, la produzione e la raffinazione per il settore gas/petrolio, hanno annunciato oggi di aver stipulato un contratto per la creazione di una nuova joint-venture denominata Sensia che sarà il primo fornitore al mondo di soluzioni digitali completamente integrate per l’automazione delle operazioni presso i giacimenti petroliferi.

