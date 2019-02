La solution RCS basée sur la NFV de Mavenir est sélectionnée par Rakuten pour son service de voix et messagerie de prochaine génération

TOKYO et RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, un chef de file dans l’accélération de la transformation des réseaux logiciels, et la redéfinition de l’économie de réseau mobile pour les fournisseurs de services de communication (FSC), a été sélectionné par Rakuten, Inc., un leader mondial des services Internet et bientôt l’exploitant du tout dernier et du plus innovant réseau mobile au Japon, pour que ses systèmes de voix et messagerie fournissent à ses abonnés des services de prochaine génération puissants, flexibles, agiles et rentables.

Le déploiement inclura la plateforme compatible 5G de Mavenir qui monétise la voix et la messagerie dans une application unique pour une itinérance moins coûteuse, et l’intégration à l’authentification d’identifiant unique de Rakuten, qui est entièrement basée sur le cloud avec complète virtualisation des fonctions de réseau (Network function virtualization, NFV) déployée sur la plateforme cloud de Rakuten. La solution RCS AS and Client entièrement visualisée de Mavenir permettra à Rakuten de lancer de nouveaux services innovants rapidement pour les entreprises et les abonnés.

« À l'heure que Rakuten travaille à bâtir le premier réseau mobile cloud natif de bout en bout au monde, l’association avec Mavenir sur le développement des services de voix et de messagerie de prochaine génération nous rapproche un peu plus du lancement d’un réseau sans équivalent », a déclaré Tareq Amin, directeur des technologies de réseau mobile chez Rakuten. « En encourageant une innovation perturbatrice comme celle-ci dans le secteur des télécommunications, cela nous positionnera pour fournir à nos abonnés au Japon des services flexibles, stables et compétitifs. »

« En tant que fournisseur de messagerie de premier plan pour les services RCS dans le monde entier, Mavenir se trouve dans une position unique pour faire réussir RCS et la rendre rentable pour Rakuten. Notre solution RCS virtualisée est basée dans le cloud et nous permet d’aider Rakuten à fournir rapidement et facilement une infrastructure de voix et messagerie tandis qu’ils se préparent au lancement de leur réseau plus tard cette année », a confié pour sa part Pardeep Kohli, président et chef de la direction de Mavenir. « Ce choix souligne notre capacité à nous associer avec des opérateurs innovants pour offrir des solutions logicielles parmi les meilleures de leur catégorie dans des environnements multifournisseurs. »

En utilisant la solution RCS de Mavenir, Rakuten pourra fournir à ses abonnés des services de messagerie de prochaine génération riches et basés sur les normes en évolution de UP RCS de la GSMA. Ces services incluent une messagerie basée sur des sessions pour les clients compatibles RCS, permettant aux abonnés les communications par messagerie instantanée (MI), les discussions de groupe et le partage de fichiers, ainsi que de prendre en charge des scénarios à plusieurs dispositifs basés sur les normes RCS qui soutiennent la qualité de service (QoS) vocale et vidéo.

À propos de Rakuten :

Rakuten, Inc. (TSE : 4755) est un chef de file international des services Internet qui contribue à l’autonomisation des individus, des communautés, des entreprises et de la société en général. Fondée à Tokyo en 1997 en tant que place de marché en ligne, Rakuten a élargi son offre de services au commerce électronique, à la technologie financière, au contenu et aux communications numériques pour desservir aujourd'hui plus de 1,2 milliard de membres dans le monde entier. Le groupe Rakuten compte plus de 17 000 employés, et opère dans trente pays et régions. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://global.rakuten.com/corp/.

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de solutions de réseau cloud natives 100 % logicielles et de bout en bout, dans l’ensemble du secteur. Spécialisé dans l’accélération de la transformation des réseaux logiciels, et la redéfinition de l’économie de réseau pour les fournisseurs de services de communication (FSC), en offrant un portefeuille exhaustif de produits de bout en bout, à travers toutes les couches de la pile d’infrastructure de réseau. Des couches d’applications/services 5G au cœur de réseau, en passant par le RAN, Mavenir montre la voie dans le domaine des solutions de réseau cloud natives évoluées autorisant des expériences novatrices et sécurisées pour les utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations à la pointe du secteur, telles que VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC et le RAN virtualisé, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 130 pays, desservant en tout plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Nous accueillons à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d’entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l’agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l’évolution NFV vers l’économie à l’échelle du Web, Mavenir propose des solutions aux FSC pour réduire les coûts, générer des revenus et protéger les revenus. En savoir plus sur mavenir.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.