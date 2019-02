A Huawei entra para a licença de portfólio de patente AVC da MPEG LA

DENVER--(BUSINESS WIRE)--A MPEG LA anunciou hoje que Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei Device Co., Ltd e Huawei Device (Shenzhen) Co., Ltd (“Huawei”) se tornaram licenciadas da licença de portfólio de patente AVC (“Licença AVC”) da MPEG LA.

Como resultado desse acordo, todos os litígios legais relacionados a ações de imposição de patente realizados por detentores de patentes na licença AVC da MPEG LA contra a Huawei foram resolvidos. Veja https://www.mpegla.com/wp-content/uploads/2018/12/FINAL-Huawei-ZTE-Infringement-PrsRls-2018-11-16.pdf; e https://www.mpegla.com/wp-content/uploads/2019/02/FINAL-PrsRls-2018-12-27.pdf.

A MPEG LA é a maior fornecedora mundial de licenças “one-stop” para padrões e outras plataformas de tecnologia. Atuando desde a década de 90, a empresa foi a pioneira do conjunto de patentes da atualidade, ajudando a produzir os padrões mais amplamente utilizados da história em produtos eletrônicos de consumo. A MPEG LA opera programas de licenciamento para as mais diversas tecnologias, com mais de 20 mil patentes em 90 países, mais de 250 detentores de patentes e mais de seis mil licenciados. Cerca de dois mil licenciados em todo o mundo utilizam a cobertura “one-stop” da licença de portfólio de patentes de AVC da MPEG LA sob patentes essenciais pertencentes a mais de 38 detentores de patentes. Ao auxiliar os usuários com a implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso a propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, riscos reduzidos de litígios e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

