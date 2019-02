Airspan introduce l’infrastruttura RAN a onde millimetriche 5G utilizzando la piattaforma 5G FSM100xx di Qualcomm

BOCA RATON, Florida--(BUSINESS WIRE)--È con grande piacere che oggi Airspan Networks Inc. annuncia l’ampliamento della sua cooperazione con Qualcomm Technologies, Inc., un’affiliata di Qualcomm Incorporated, per includere lo sviluppo di soluzioni RAN (radio access network) a onde millimetriche 5G NR, sfruttando la piattaforma 5G FSM100xx di Qualcomm.

Il rafforzamento della partnership segue la scia dei pluripremiati risultati ottenuti congiuntamente nel 4G per l’innovativa rete Greenfield di Sprint Magic Box e Reliance Jio. Airspan ha installato in tutto il mondo quasi mezzo milione di celle di ridotte dimensioni sfruttando le funzioni avanzate della potente piattaforma FSM99xx di Qualcomm, riuscendo così a realizzare la promessa di piccole celle 4G per migliorare la capacità e la copertura della rete wireless sia in locali chiusi che all’aperto, aumentando l’efficienza della macro rete e rivoluzionando il total cost of ownership (TCO).

Airspan sta sviluppando soluzioni 5G RAN in entrambe le bande – quella delle onde millimetriche e quella delle frequenze inferiori a 6 GHz – per far fronte alla varietà di problemi oggi riscontrati dagli operatori mobili. I prodotti saranno basati su tecnologie all’avanguardia, compresa Massive MIMO, e saranno compatibili sia con un’architettura completamente integrata sia con architetture V-RAN distribuite.

“Siamo estremamente lieti di estendere nell’ambito della tecnologia 5G la nostra fruttuosa cooperazione con Qualcomm Technologies, Inc, le cui soluzioni avanzate ci metteranno in grado di introdurre sul mercato prodotti di prossima generazione per un’infrastruttura di grande funzionalità”, afferma Eli Leizerovitz, Direttore prodotti presso Airspan Networks. “Gli operatori desiderano un’ampia gamma di soluzioni 5G che offrano flessibilità di installazione, dall’architettura “All-in-One” a quella split 7. Le soluzioni 5G di Airspan sono progettate all’insegna della modularità ai fini della compatibilità con tutte le architetture split, quindi adatte per l’uso sia all’interno che all’aperto.”

“Siamo entusiasti di estendere la nostra cooperazione con Airspan per sviluppare prodotti per l’infrastruttura 5G che offrano agli operatori la flessibilità e le prestazioni necessarie per attuare in modo completo il potenziale delle reti 5G di prossima generazione”, aggiunge Puneet Sethi, direttore senior gestione prodotti presso Qualcomm Atheros, Inc.

Si prevede che lo sviluppo del 5G comporterà la creazione di miliardi di dispositivi connessi che daranno forma alle reti di domani. Per mantenere il passo, le reti dovranno essere compatibili con la banda larga mobile potenziata ad alta velocità e consentire comunicazioni ultra-affidabili, a bassa latenza per applicazioni cruciali. Le soluzioni 5G di Airspan permetteranno a operatori e gestori dello spettro di monetizzare le illimitate possibilità del 5G.

Informazioni su Airspan

Airspan è un’azienda che sviluppa soluzioni pluripremiate di densificazione di reti 4G e 5G, offrendo una vasta linea di prodotti per l’uso in locali chiusi e all’aperto – compatte stazioni base Macro, Micro, Pico e Femto – che rappresentano il kit di strumenti perfetto per sfruttare l’intero potenziale di molteplici tecnologie: a onde millimetriche, a frequenze inferiori a 6 GHz, Massive MIMO e architetture V-RAN aperte, oltre a una gamma di soluzioni avanzate di backhaul e per l’accesso wireless fisso ideali per applicazioni PTP e PTMP.

