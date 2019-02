Airspan introduceert 5G millimeterwave RAN-infrastructuur met gebruikmaking van het Qualcomm FSM100xx 5G-platform

BOCA RATON, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Airspan Networks Inc. is verheugd vandaag aan te kondigen dat zij hun samenwerking met Qualcomm Technologies, Inc., een dochteronderneming van Qualcomm Incorporated, zullen uitbreiden met de ontwikkeling van 5G NR mmWave RAN-oplossingen en daarbij gebruik zullen maken van het Qualcomm FSM100xx 5G-platform.

Dit volgt op de voet van het gezamenlijke meermaals bekroonde succes in 4G voor de Sprint Magic Box en het baanbrekende ultradichte Greenfield-netwerk van Reliance Jio. Airspan heeft bijna een half miljoen kleine cellen ingezet over de hele wereld op basis van het krachtige Qualcomm FSM99xx Small Cell Platform, waarbij optimaal gebruik is gemaakt van de geavanceerde functies van dat platform. Airspan heeft de belofte van kleine 4G-cellen kunnen waarmaken om de binnen- en buitencapaciteit en -dekking van draadloze netwerken te verbeteren, met meer efficiëntie van het macronetwerk en gerevolutioneerde totale eigendomskosten als gevolg.

Airspan ontwikkelt 5G RAN-oplossingen, zowel in Sub-6 GHz- als in mmWave-banden, om tegemoet te komen aan de vele uitdagingen die mobiele operators momenteel ervaren. De producten zullen geavanceerde technologieën omvatten, waaronder Massive MIMO, en zullen een volledig geïntegreerde architectuur en gedistribueerde V-RAN-architecturen ondersteunen.

"We kijken ernaar uit om onze vruchtbare samenwerking met Qualcomm Technologies, Inc. in de 5G-arena uit te breiden. Door de geavanceerde 5G-technologie van Qualcomm Technologies te gebruiken, kunnen we de uiterst capabele infrastructuurproducten van de volgende generatie op de markt brengen," aldus Eli Leizerovitz, hoofd Products, Airspan Networks. "Operators zijn op zoek naar een verscheidenheid aan 5G-oplossingen die hen de inzetflexibiliteit bieden van 'alles-in-één' tot splitsing van 7. De 5G-oplossingen van Airspan zijn modulair ontworpen en ondersteunen alle gesplitste architecturen, zowel voor gebruik buitenshuis als binnenshuis."

"We zijn verheugd om onze samenwerking met Airspan uit te breiden om 5G-infrastructuurproducten te ontwikkelen die operators de flexibiliteit en prestaties bieden die nodig zijn om het potentieel van de volgende generatie 5G-netwerken volledig te realiseren," verklaarde Puneet Sethi, Senior Director, Product Management, Qualcomm Atheros, Inc.

5G zal naar verwachting miljarden verbonden apparaten opleveren die de netwerken van morgen zullen vormen. Netwerken zullen gelijke tred moeten houden door versterkte mobiele breedband van hoge snelheid en ultrabetrouwbare missiekritieke communicatie met lage latentie te ondersteunen. De 5G-oplossingen van Airspan ondersteunen operators en spectrumhouders om de grenzeloze mogelijkheden van 5G te gelde te maken.

Over Airspan

Airspan is een veelvuldig bekroonde aanbieder van 4G- en 5G-netwerkverdichtingsoplossingen met een uitgebreid productassortiment van binnen- en buiten-, compacte Femto-, Pico-, Micro- en Macro-basisstations. Het bedrijf beschikt over de perfecte toolkit voor de benutting van het volledige potentieel van technologieën zoals mmWave, Sub 6GHz, Massive MIMO en open V-RAN-architecturen, naast een toonaangevend portfolio voor vaste en draadloze toegangs- en backhaul-oplossingen voor PTP- en PTMP-toepassingen.

www.airspan.com

