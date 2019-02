Airspan lance l'infrastructure RAN (Réseau d'accès radio) 5G à ondes millimétriques utilisant la plateforme 5G Qualcomm FSM100xx

BOCA RATON, Floride--(BUSINESS WIRE)--Airspan Networks Inc. est ravie d'annoncer aujourd'hui l'élargissement de sa coopération avec Qualcomm Technologies, Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated, pour inclure le développement de solutions RAN 5G NR à ondes millimétriques basées sur la plateforme 5G FSM100xx de Qualcomm.

Cette annonce intervient à la suite du succès conjoint de la Spring Magic Box en 4G, primée à de nombreuses reprises, et du réseau Greenfield ultra dense de Reliance Jio. Airspan a déployé près d'un demi-million de petites cellules à travers le monde, s'appuyant sur la puissante plateforme à petites cellules Qualcomm FSM99xx et tirant parti de son ensemble de fonctionnalités avancées. Airspan a pu tenir sa promesse de petites cellules 4G afin d'améliorer la capacité et la couverture du réseau sans fil, en intérieur comme en extérieur, renforçant ainsi l'efficacité du macro réseau et révolutionnant le coût total de propriété.

Airspan développe des solutions RAN 5G, en bande inférieure à 6 GHz et en bandes à ondes millimétriques, afin de relever le large éventail de défis auquel les opérateurs de téléphonie mobile doivent aujourd'hui faire face. Les produits disposeront de technologies de pointe, dont le MIMO massif, et soutiendront une architecture entièrement intégrée ainsi que des architectures V-RAN distribuées.

"Nous sommes impatients d'élargir notre collaboration fructueuse avec Qualcomm Technologies, Inc. dans le domaine de la 5G. En utilisant la technologie 5G révolutionnaire de Qualcomm Technologies, nous serons en mesure de commercialiser la nouvelle génération de produits d'infrastructure particulièrement compétents," a déclaré Eli Leizerovitz, Chef de produits chez Airspan Networks. "Les opérateurs recherchent des solutions 5G variées qui leur permettront de disposer d'une flexibilité de déploiement, du "tout-en-un" au split 7. Les solutions 5G d'Airspan sont conçues de façon modulaire, ce qui leur permet de supporter toutes les architectures partagées, pour une utilisation à la fois externe et interne," a-t-elle ajouté.

"Nous sommes particulièrement enthousiastes d'élargir notre collaboration avec Airspan au développement de produits d'infrastructure 5G qui offriront aux opérateurs la flexibilité et la performance requises pour réaliser le plein potentiel des réseaux 5G de nouvelle génération," a affirmé Puneet Sethi, directeur principal, gestion produit chez Qualcomm Atheros, Inc.

La 5G devrait engendrer des milliards de dispositifs connectés qui façonneront les réseaux du futur. Ces réseaux devront suivre la cadence en soutenant le très haut débit mobile et les communications critiques ultra fiables à faible latence. Les solutions 5G d'Airspan soutiendront les opérateurs et les détenteurs de spectre afin de monétiser les possibilités illimitées de la 5G.

A propos d'Airspan

Airspan est un fournisseur de solutions de densification des réseaux 4G et 5G, récompensé par de nombreux prix, proposant une vaste gamme de produits pour les stations de base Femto, Pico, Micro et Macro, tant en intérieur qu’en extérieur. Le kit d’outils parfait exploitera le plein potentiel de technologies telles les ondes millimétriques, la bande en dessous de 6 GHz, le MIMO massif et les architectures V-RAN ouvertes. Il inclut également un portefeuille de solutions d’amenée et d’accès sans fil fixe, leader de l'industrie, pour les applications PTP et PTMP.

