TOKYO & RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, een leider in het versnellen van de transformatie van softwaretwerken en het transformeren van de economie van mobiele netwerken voor communicatiedienstverleners (CSP’s), is geselecteerd door Rakuten, Inc., een wereldleider in internetdiensten en binnenkort operator van het nieuwste en meest innovatieve mobiele netwerk van Japan, voor zijn spraak- en berichtensystemen om de abonnees te voorzien van krachtige, flexibele en kostenbesparende services van de volgende generatie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.