盧森堡大學推出獨一無二的跨領域太空碩士課程，以配合政府的SpaceResources.lu計畫

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2019年秋季，盧森堡大學(University of Luxembourg)將推出為期兩年的跨領域太空碩士課程。這項與盧森堡太空總署(Luxembourg Space Agency)聯合設置的碩士學程旨在為學員提供在蓬勃發展的太空產業中所必需的工程技能，以及管理太空相關商業活動的深入知識。

1985年，公共與民間部門合作成立了Société Européenne des Satellites，也就是如今的全球衛星營運商SES。過去數十年來，隨著SES打造生機勃勃的太空經濟，更多的太空相關服務與企業亦蓬勃發展。身為商業太空領域的領導者，盧森堡正實施獨一無二的太空策略，致力於為NewSpace（新太空）企業創造極具吸引力的生態系統。盧森堡大公國於2016年推出SpaceResources.lu，力求將自身打造為太空資源探索與利用的中心。

上述跨領域太空碩士課程是這一策略不可或缺的一部分，同時能夠為開拓盧森堡永續發展的新型太空產業培養必需的特殊技能。盧森堡大學校長Stéphane Pallage表示：「這一新的學程使盧森堡大學能夠培養出優秀的畢業生人才，為不斷成長、充滿活力的太空產業貢獻力量，因應對於此類人才日益成長的需求。」

這一獨一無二的跨領域太空碩士課程與其他大學的碩士課程有明顯區別。該課程旨在為已經擁有工程或科學背景的參與者提供更多相關必要的技術專長，以強大的商業知識為基礎，支持盧森堡太空產業的發展。

為保證符合商業要求，在設置該碩士課程時考慮了太空領域許多重要公共及業界參與機構的意見建議。其中一些企業可為學員提供實習機會，以示對課程的支持。

盧森堡副首相兼經濟大臣Etienne Schneider表示：「在SpaceResources.lu計畫的推動下，這一跨領域太空碩士課程將進一步鞏固盧森堡全國太空領域的發展動力，加強太空的吸引力及其潛力。經由培養具備技能及商業頭腦的太空專家，這一碩士課程融合了盧森堡政府力求成為歐洲NewSpace活動中心的目標，尤其是在太空資源探索與利用領域。」

由盧森堡太空總署發佈

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