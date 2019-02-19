卢森堡大学推出独一无二的跨学科太空硕士课程，以配合政府SpaceResources.lu计划

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2019年秋季，卢森堡大学(University of Luxembourg)将推出为期两年的跨学科太空硕士课程。这项与卢森堡太空总署(Luxembourg Space Agency)联合设置的硕士学习课程旨在向学员提供蓬勃发展的太空产业所必需的工程技能，以及管理太空相关商业活动的深入知识。

1985年，经由公私合作成立了Société Européenne des Satellites，也就是如今的全球卫星运营商SES。过去数十年来，随着SES打造生机勃勃的太空经济，更多的太空相关服务与企业亦蓬勃发展。作为商业太空领域的领导者，卢森堡正实施独一无二的太空战略，致力于为NewSpace（新太空）企业创造极具吸引力的生态系统。卢森堡大公国于2016年推出SpaceResources.lu，力求将自身打造为太空资源探索与利用的中心。

上述跨学科太空硕士课程是这一战略必不可少的组成部分，同时能够为开拓卢森堡可持续发展的新型太空产业培养必需的特殊技能。卢森堡大学校长Stéphane Pallage表示：“通过这一新的学习课程，卢森堡大学能够培养出优秀的毕业生人才为不断发展、充满活力的太空产业贡献力量，满足对于此类人才的日益增长的需求。”

这一独一无二的跨学科太空硕士课程与其他大学的硕士课程有着明显区别。该课程旨在向已经拥有工程或科学背景的参与者提供更多相关必要的技术专长，以强大的商业知识为基础，支持卢森堡太空产业的发展。

为保证满足商业要求，在设置该硕士课程时考虑了太空领域许多重要公共及业界参与机构的意见建议。其中一些企业可为学员提供实习机会，以示对课程的认可。

卢森堡副首相兼经济大臣Etienne Schneider表示：“在SpaceResources.lu计划的推动下，这一跨学科太空硕士课程将进一步巩固卢森堡全国太空领域的发展势头，加强太空的吸引力及其潜力。通过培养技术过硬且具商业头脑的太空专家，这一硕士课程很好地贴合了卢森堡政府力求成为欧洲NewSpace活动中心的目标，尤其是在太空资源探索与利用领域。”

由卢森堡太空总署发布

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。