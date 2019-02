DENVER--(BUSINESS WIRE)--MPEG LA ha annunciato oggi che Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei Device Co., Ltd e Huawei Device (Shenzhen) Co., Ltd (“Huawei”) hanno ottenuto la licenza per il portafoglio di brevetti AVC di MPEG LA (“licenza AVC”).

A seguito dell’accordo, tutte le dispute legali connesse ad azioni giudiziarie riguardanti i brevetti, intentate contro Huawei da titolari di brevetti inclusi nella licenza AVC di MPEG LA, sono state risolte. Vedere https://www.mpegla.com/wp-content/uploads/2018/12/FINAL-Huawei-ZTE-Infringement-PrsRls-2018-11-16.pdfe https://www.mpegla.com/wp-content/uploads/2019/02/FINAL-PrsRls-2018-12-27.pdf.

MPEG LA è il principale fornitore di licenze unitarie per piattaforme tecnologiche standard e alternative.

