Huawei Ingresa a la Licencia de Cartera de Patentes AVC de MPEG LA

DENVER--(BUSINESS WIRE)--MPEG LA anunció hoy que Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei Device Co., Ltd y Huawei Device (Shenzhen) Co., Ltd (“Huawei”) se han convertido en licenciatarios de la cartera de patentes AVC de MPEG LA (“Licencia AVC”).

Como resultado de este acuerdo, se resolvieron todas las disputas legales relacionadas con las acciones de aplicación de patentes presentadas por los titulares de patentes en la licencia AVC de MPEG LA contra Huawei. Visite https://www.mpegla.com/wp-content/uploads/2018/12/FINAL-Huawei-ZTE-Infringement-PrsRls-2018-11-16.pdf; y https://www.mpegla.com/wp-content/uploads/2019/02/FINAL-PrsRls-2018-12-27.pdf.

MPEG LA es el principal proveedor de licencias de patentes integradas para normas y otras plataformas de tecnología del mundo. Desde sus comienzos en la década de 1990, fue pionera en introducir patentes de la era moderna que ayudan a generar las normas más empleadas en la historia de los productos electrónicos de consumo. MPEG LA maneja programas de otorgamiento de licencias para una variedad de tecnologías compuesta por más de 20 000 patentes en 90 países con 250 titulares de patentes y más de 6000 licenciatarios. Aproximadamente, 2000 licenciatarios disfrutan de una cobertura única a nivel mundial de la licencia de cartera de patentes AVC de MPEG LA en virtud de las patentes esenciales pertenecientes a 38 titulares de patentes. Al ayudar a los usuarios con la implementación de sus opciones de tecnología, MPEG LA ofrece soluciones de licencias que facilitan el acceso a la propiedad intelectual fundamental, la libertad para operar, el menor riesgo de litigio y la previsibilidad en el proceso de planificación de negocios. Para obtener más información, visite www.mpegla.com.

