DENVER--(BUSINESS WIRE)--MPEG LA heeft vandaag aangekondigd dat Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei Device Co., Ltd en Huawei Device (Shenzhen) Co., Ltd (“Huawei”) licentiehouders zijn geworden van de AVC-octrooiportfolio van MPEG LA. Licentie (“AVC-licentie”).

Als gevolg van deze overeenkomst zijn alle juridische geschillen met betrekking tot octrooibestrijding die door patenthouders in de AVC-licentie van MPEG LA tegen Huawei zijn ingesteld, opgelost. Zie https://www.mpegla.com/wp-content/uploads/2018/12/FINAL-Huawei-ZTE-Infringement-PrsRls-2018-11-16.pdf; en https://www.mpegla.com/wp-content/uploads/2019/02/FINAL-PrsRls-2018-12-27.pdf.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.