DOCOMO將以OEM的方式為臺灣FET提供相簿服務

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NTT DOCOMO, INC.今天宣佈與臺灣最大的行動營運商之一遠傳電信股份有限公司(FET)達成協議，以OEM方式在臺灣推出DOCOMO的d photoTM相簿服務。該服務將於2月18日以“friDay Pai Pai Ben”的名稱推出。

截至2018年12月，FET擁有約717萬用戶，在臺灣市場的佔有率達27%。

在具體的服務安排中，將由日本大型系統整合商ITOCHU Techno-Solutions Corporation (CTC)開發和管理專屬應用程式和必要的系統。此外，相簿製作公司Asukanet Co., Ltd.將開發和提供實體相簿，其中包含客戶透過其friDay Pai Pai Ben帳戶儲存的視覺內容。

在日本，客戶使用DOCOMO的d photo雲端服務來保存照片和影片，也可以列印照片用於製作原始相簿，每月固定費用為280日圓，包括運費（不含稅）。這項服務尤其受到家庭用戶的歡迎，包括有小孩的家庭。

展望未來，DOCOMO希望根據在臺灣市場獲得的洞察力，在更廣闊的亞洲市場擴大這項廣受歡迎的服務。

關於NTT DOCOMO

NTT DOCOMO是日本首屈一指的行動營運商，擁有逾7,700萬用戶，是全球3G、4G和5G行動網路技術的最重要貢獻者之一。除了核心通訊服務之外，DOCOMO還與越來越多的實體（“+ d”夥伴）合作，挑戰新的領域，創造令人興奮的便捷加值服務，改變人們的生活和工作方式。根據2020年及以後的中期計畫，DOCOMO正在率先推出最尖端的5G網路，以促進創新性服務的發展，超越客戶的期望。DOCOMO在東京證券交易所(9437)上市。www.nttdocomo.co.jp/english.

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。