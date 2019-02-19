DOCOMO将以OEM的方式为台湾FET提供相册服务

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NTT DOCOMO, INC.今天宣布与台湾最大的移动运营商之一远传电信股份有限公司(FET)达成协议，以OEM方式在台湾推出DOCOMO的d photoTM相册服务。该服务将于2月18日以“friDay Pai Pai Ben”的名称推出。

截至2018年12月，FET拥有约717万用户，占台湾市场的份额达27%。

在具体的服务安排中，将由日本大型系统集成商ITOCHU Techno-Solutions Corporation (CTC)开发和管理专用应用程序和必要的系统。此外，相册制作公司Asukanet Co., Ltd.将开发和提供实体相册，其中包含客户通过其friDay Pai Pai Ben账户存储的视觉内容。

在日本，客户使用DOCOMO的d photo云服务来保存照片和视频，也可以打印照片用于制作原始相册，每月固定费用为280日元，包括运费（不含税）。这项服务尤其受到家庭用户的欢迎，包括有小孩的家庭。

展望未来，DOCOMO希望根据在台湾市场获得的洞察力，在更广阔的亚洲市场扩大这项广受欢迎的服务。

关于NTT DOCOMO

NTT DOCOMO是日本领先的移动运营商，拥有逾7,700万用户，是全球3G、4G和5G移动网络技术的最重要贡献者之一。除了核心通信服务之外，DOCOMO还与越来越多的实体（“+ d”伙伴）合作，挑战新的领域，创造令人兴奋的便捷增值服务，改变人们的生活和工作方式。根据2020年及以后的中期计划，DOCOMO正在率先推出领先的5G网络，以促进创新性服务的发展，超越客户的期望。DOCOMO在东京证券交易所(9437)上市。www.nttdocomo.co.jp/english.

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