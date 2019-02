DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Onlangs hebben het Saoedische ministerie van Volksgezondheid (MOH) en Masimo (NASDAQ: MASI) tijdens Arab Health 2019 gezamenlijk de implementatie aangekondigd van een automatiseringsoplossing om het proces van de kritieke congenitale hartziekte (CCHD) screening van pasgeborenen te stroomlijnen met Masimo SET®, de eerste automatisering in zijn soort wereldwijd.

