OXFORD, Engeland--(BUSINESS WIRE)--YASA, 's werelds grootste fabrikant van axiale flux elektromotoren en regelaars, kondigde vandaag de ondertekening aan van een gezamenlijke innovatieovereenkomst op lange termijn met een wereldwijde OEM voor de automobielindustrie. Het partnerschap zal zich richten op het ontwikkelen van elektrische motor- en besturingsoplossingen op maat voor de high-performance hybride en pure elektrische voertuigen van de OEM.

YASA's innovatieve axiale flux elektrische motor en regelaarontwerpen bieden de beste vermogens- en koppeldichtheden in hun klasse en zijn ideaal geschikt voor zowel hybride als zuivere elektrische voertuigtoepassingen.

