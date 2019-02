A Universidade de Luxemburgo lança um mestrado único em espaços interdisciplinares em consonância com a iniciativa SpaceResources.lu do governo

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--No outono de 2019, a Universidade de Luxemburgo lança um programa de mestrado espacial interdisciplinar de dois anos. Este programa de estudos, desenvolvido em colaboração com a Agência Espacial de Luxemburgo, visa fornecer aos estudantes as habilidades de engenharia necessárias na florescente indústria espacial, juntamente com um conhecimento profundo para gerenciar as atividades de negócios relacionadas ao espaço.

Em 1985, um esforço de parceria público-privada lançou a Société Européenne des Satellites, hoje conhecida como operadora de satélites global SES. Nas últimas décadas, outros serviços e negócios relacionados ao espaço se desenvolveram junto com a SES, dando forma a uma economia espacial vibrante. Como líder no espaço comercial, Luxemburgo está seguindo uma estratégia espacial única focada na criação de um ecossistema atraente para as empresas NewSpace. A Grand Duchy lançou o SpaceResources.lu em 2016 para estabelecer o país como um centro para a exploração e utilização de recursos espaciais.

O Mestrado Interdisciplinar do Espaço é parte integrante desta estratégia, desenvolvendo as competências específicas necessárias para criar uma nova indústria espacial sustentável em Luxemburgo. “Com o novo programa de estudos, a Universidade responde à crescente necessidade de graduados qualificados para contribuir para uma indústria dinâmica e crescente”, afirma Stéphane Pallage, Reitor da Universidade de Luxemburgo.

Este exclusivo Mestrado Interdisciplinar Espacial claramente diferencia de programas de mestrado oferecidos em outras universidades. Destina-se a dar aos participantes que já possuam um background científico ou de engenharia a especialização técnica adicional nas áreas necessárias para apoiar a indústria espacial luxemburguesa, juntamente com uma forte base nos negócios.

Para garantir que o programa atendesse aos requisitos de negócios, o Curso de Mestrado foi desenvolvido com a participação de importantes atores públicos e do setor no setor espacial. Algumas dessas empresas endossam o programa oferecendo estágios aos alunos.

Etienne Schneider, Vice-Primeiro Ministro de Luxemburgo e Ministro da Economia, afirmou: “O Mestrado Interdisciplinar Espacial reforça ainda mais o dinamismo do sector nacional impulsionado pela iniciativa SpaceResources.lu e pelo apelo do espaço e do seu potencial. Com a formação de especialistas em espaço qualificados e com mentalidade comercial, o programa de mestrado combina-se com o objetivo do governo luxemburguês de se tornar o centro europeu de atividades do NewSpace, em particular no campo de exploração e uso de recursos no espaço.”

Lançado pela Agência Espacial de Luxemburgo

