Total, Ørsted et Elicio s’associent pour répondre à l’appel d’offres pour un parc éolien au large de Dunkerque

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), acteur majeur de l’énergie, Ørsted, acteur majeur des énergies renouvelables, et Elicio, producteur d’énergie renouvelable, qualifié par la Commission de Régulation de l’Energie, annoncent la création d’un consortium industriel pour soumettre une offre commune pour le projet de parc éolien marin au large de Dunkerque pour une puissance pouvant atteindre 600 mégawatts.

« La participation de Total à cet appel d’offres pour un projet éolien offshore s’inscrit dans notre stratégie de développement dans l’électricité bas carbone en Europe. Notre savoir-faire reconnu dans l’offshore pétrolier et gazier, combiné à l’expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’éolien en mer du leader mondial du secteur, Ørsted, ainsi qu’à celle d’Elicio, développeur expérimenté qualifié dès le début de l’appel d’offres, sont des gages de réussite d’un projet sûr et compétitif », a déclaré Philippe Sauquet, directeur général de la branche Gas, Renewables & Power de Total.

« L’énergie éolienne en mer peut contribuer de manière significative aux objectifs de la France en matière d’énergies renouvelables. En tant que premier développeur mondial, nous apportons au consortium une expérience inégalée en matière de développement, de construction et d’exploitation de parcs éoliens en mer. La combinaison des compétences uniques d’ Ørsted, de Total et d’Elicio est idéale pour aider la France à réaliser son potentiel considérable de développement d’une énergie propre issue de l’éolien en mer », a déclaré Martin Neubert, président-directeur général d’Ørsted Offshore.

«L’énergie éolienne représente un potentiel de croissance important en France. Elle est au cœur de la stratégie d’Elicio qui vise à contribuer à un monde alimenté en énergie propre et rentable. Présélectionné avec succès comme candidat dans le cadre du dialogue concurrentiel, nous sommes engagés, aux côtés de nos partenaires Total et Ørsted, pour faire de cet appel d'offres un succès de la filière éolienne offshore française, en joignant notre expertise et notre expérience uniques », a déclaré Emile Dumont, président d’Elicio France.

À propos d’Ørsted

Ørsted est un leader mondial de l'éolien offshore qui gère plus du quart de la capacité installée mondiale. Ørsted développe, construit et exploite des parcs éoliens en mer et terrestre, des centrales de bioénergie et des solutions innovantes de valorisation énergétique des déchets, et fournit des produits énergétiques intelligents à ses clients. Ørsted, dont le siège est au Danemark, emploie 6 000 personnes. En 2017, le revenu du groupe s’est établi à un montant de 59,5 milliards de DKK (8,0 milliards d’euros). La vision de Ørsted est un monde entièrement alimenté en énergie renouvelable. https://orsted.com/

À propos d’Elicio

Elicio est un producteur d'énergie actif dans le secteur des énergies renouvelables, et plus particulièrement dans l’éolien, en France, en Belgique ainsi qu’au niveau international. Elicio participe déjà aux projets éoliens offshore belges Norther, Rentel et SeaMade. Elicio intervient activement dans tous les autres domaines des énergies renouvelables en développant, construisant et mettant en œuvre ses projets avec succès. Elicio se concentre sur des projets qui contribuent à un monde plus durable, à une société plus responsable et confortent la vision à long terme pour ses actionnaires. https://www.elicio.be

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

