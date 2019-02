Ministro da Saúde da Arábia Saudita e Masimo anunciam automação do processo de triagem de CCHD neonatal nacional usando tecnologia Masimo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Recentemente, durante a Arab Health 2019, o Ministro da Saúde (Ministry of Health, MOH) da Arábia Saudita e a Masimo (NASDAQ: MASI) anunciaram em conjunto a implementação de uma solução da automação projetada para simplificar o processo de triagem de doença cardíaca congênita crítica (Critical Congenital Heart Disease, CCHD) de recém-nascidos usando o Masimo SET®, a primeira automação deste tipo no mundo. Esta fase mais recente do programa de triagem de CCHD nacional da Arábia Saudita, que começou em 2016 como parte do plano Vision 2030, abordando melhorias na saúde e outras áreas, automatiza a coleta e armazenamento de dados de triagem, ajudando a fazer com que o processo seja mais eficiente e correto.

Em 2016, a Arábia Saudita implementou um programa de triagem de CCHD obrigatório para recém-nascidos usando o aplicativo de triagem de recém-nascidos Masimo Eve™ em Radical-7® Pulse CO-Oximeters® com tecnologia de oximetria de pulso SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™. Mais de 100 estudos independente e objetivos constataram que o SET® supera o desempenho de outras tecnologias de oximetria de pulso.1 Crucialmente para a saúde de recém-nascidos, estudos – inclusive o maior estudo de triagem de CCHD até o momento – constataram que o SET®, em combinação com avaliação clínica, melhorou consideravelmente a sensibilidade de triagem de CCHD.2-3 Com sua capacidade de medir com exatidão movimento com baixa perfusão, juntamente com seu desempenho em estudos de resultados, o SET® se destaca como a opção mais comprovada e estabelecida e tecnologia de oximetria de pulso para médicos e estrategistas políticos que desejam implementar processos de triagem de CCHD. Desde o início do programa em 2016, mais de 600 mil recém-nascidos sauditas foram triados usando SET®, Radical-7 e Eve.

Em 2018, Eve em co-oxímetros de pulso Rad-97™ foram adicionados ao programa. O Masimo SET®, acoplado com Eve para simplificar o processo de triagem, e agora com Rad-97 e coleta a agregação automatizadas de dados, oferece uma solução automatizada e poderosa de CCHD, única deste tipo disponível mundialmente. Apenas no último ano, 72 recém-nascidos foram encaminhados para diagnóstico de CHD e cirurgia cardíaca para salvar suas vidas, devido a resultados de triagem positivos. As triagens são realizadas em 200 centros médicos operados pelo MOH, e outros 170 hospitais particulares começaram a adotar o processo de triagem no final de 2018. Até 2020, estima-se que 550.000 recém-nascidos serão triados anualmente na Arábia Saudita.

Dr. Fahad A. Al Aql, assessor do MOH responsável por implementar o programa de triagem de CCHD, comentou: "Estamos empolgados por podermos anunciar que, apenas em 2018, a ampla utilização do nosso protocolo de triagem nacional de CCHD, facilitada pela tecnologia da Masimo, encontrou 72 casos de CHD que, de outra forma, não seriam detectados. Agora, nesta próxima fase, que planejamos implementar em todo o país até fevereiro, estamos aumentando nosso programa de triagem com tecnologia adicional – fazendo com que seja a única solução automatizada a usar Rad-97 e Eve – que acreditamos fará com que os médicos realizem o processo de maneira mais rápida e fácil, e com menos propensão a erros. A identificação de pacientes pode ser realizada rapidamente por meio de leitura de pulseira com código de barras e os resultados, calculados pelo Eve, serão coletados e carregados em EMRs centrais automaticamente, sem a necessidades de transcrição manual. Cuidados de saúde mais eficientes e corretos é um marco da Vision 2030. Com o apoio de Sua Excelência, o ministro da Saúde, Dr. Tawfiq Al Rabiah, não vemos a hora de continuar a promover a vanguarda dos cuidados de saúde na Arábia Saudita com esta implementação."

O Eve, disponível no Radical-7 e no Rad-97, combina o poder da oximetria de pulso Masimo SET® com um algoritmo de sincronização pré-ductal a pós-ductal automático projetado para reduzir erros de cálculo durante triagens de CCHD. Além disso, o Eve simplifica o processo de triagem de CCHD oferecendo instruções visuais, animações e uma exibição detalhada e fácil de interpretar dos resultados da triagem. A solução de automação da Arábia Saudita usa o Masimo Iris Gateway™ para registrar e transmitir os resultados da triagem, etiquetados com identificadores de paciente exclusivos da mãe e do recém-nascido, de dispositivos Rad-97 e Radical-7 para sistemas de registro médico eletrônico (EMR, electronic medical record) do hospital e nacional, para um mapeamento eletrônico eficiente e correto, e agregação de dados em um repositório de saúde unificado e central.

A CCHD afeta cerca de 2,5 a 3 recém-nascidos em mil nativivos4 e exige intervenção logo após o nascimento para prevenir morbidade ou mortalidade significativa; a detecção tardia em bebês também aumenta o risco de dano cerebral.5 Em um estudo com 39.821 bebês, a sensibilidade à triagem de CCHD aumentou de 63% apenas com exame físico para 83% com exame físico e a oximetria de pulso Masimo SET®.2 Em um estudo com 122.738 bebês, o maior estudo de triagem CCHD realizado até o momento, a sensibilidade à triagem de CCHD aumentou de 77% para 93% com o uso combinado do Masimo SET® e avaliação clínica.3

@MasimoInnovates | #Masimo

Sobre a Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) é líder global em tecnologias inovadoras de monitoramento não invasivo. Nossa missão é melhorar os resultados do paciente e reduzir o custo do tratamento. Em 1995, a empresa lançou o oxímetro de pulso Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ (medição durante o movimento e em condições de baixa perfusão) que, conforme demonstrado em diversos estudos, reduz consideravelmente alarmes falsos e monitora com exatidão para garantir que os alarmes sejam reais. O Masimo SET® também demonstrou ajudar os médicos a reduzir a retinopatia grave de prematuridade em neonatos,6 melhorar a triagem CCHD em recém-nascidos,2 e, quando usado para monitoramento contínuo com o Patient SafetyNet™ da Masimo em alas de recuperação pós-cirurgia, reduzir as ativações de resposta rápida e os custos.7-9 Estima-se que o Masimo SET® seja usado por mais de 100 milhões de pacientes nos principais hospitais e em outras instalações de assistência à saúde no mundo,10 e é o principal oxímetro de pulso em 9 dos 10 principais hospitais listados no U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll 2018-2019 (Lista de Honra dos Melhores Hospitais do World Report e U.S. News de 2018-2019) .11 Em 2005, a Masimo introduziu a tecnologia de co-oximetria (CO-Oximetry) de pulso rainbow®, permitindo o monitoramento contínuo e não invasivo dos constituintes do sangue, que antes só podiam ser medidos de forma invasiva, inclusive hemoglobina total (SpHb®), conteúdo de oxigênio (SpOC™), carboxiemoglobina (SpCO®), metemoglobina (SpMet®), o Índice de Variação Pleth (PVi®) e, mais recentemente, o índice de reserva de oxigênio (Oxygen Reserve Index, ORi™), além de SpO 2 , frequência cardíaca e índice de perfusão (Pi). Em 2014, a Masimo lançou o Root®, uma plataforma intuitiva de conectividade e monitoramento de pacientes com a interface do Open Connect® (MOC-9®) da Masimo, permitindo que outras empresas ampliem o Root com novos recursos e capacidades de medição. A Masimo também está assumindo um papel ativo de liderança em saúde eletrônica (mHealth), com produtos como o monitor de pacientes vestível Radius-7®, o oxímetro de pulso iSpO 2 ® para smartphones e o oxímetro de pulso de ponta de dedo MightySat™. Outras informações sobre a Masimo e seus produtos estão disponíveis no site www.masimo.com. Os estudos clínicos publicados sobre os produtos da Masimo estão disponíveis em http://www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

O Eve não obteve liberação da FDA e não está disponível nos Estados Unidos. Radical-7 e Rad-97 obtiveram liberação da FDA e estão disponíveis, sem o Eve, nos Estados Unidos. O ORi não recebeu liberação da FDA e não está disponível para venda nos Estados Unidos. A marca comercial Patient SafetyNet é usada sob licença da University HealthSystem Consortium. Referências 1. Estudos clínicos publicados sobre o oximetria de pulso e os benefícios do Masimo SET® estão disponíveis no nosso site em http://www.masimo.com. Estudos comparativos incluem estudos independentes e objetivos compostos por resumos apresentados em reuniões científicas e artigos de periódicos revisados por especialistas. 2. de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. 3. Zhao et al. Pulse oximetry with clinical assessment to screen for congenital heart disease in neonates in China: a prospective study. Lancet. 2014 Aug 30;384(9945):747-54. 4. Hoffman JL et al. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2002;39(12):1890-1900. 5. Relatório Legislativo de 2011; Estado de Maryland, Departamento de Saúde e Higiene Mental, Conselho Consultivo Estadual sobre Doenças Congênitas e Hereditárias. Recommendations on Implementation of Screening for Critical Congenital Heart Disease in Newborns. Página 7. 6. Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. Fev 2011;100(2):188-92. 7. Taenzer AH et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010; 112(2):282-287. 8. Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Primavera-Verão 2012. 9. McGrath SP et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. Jul 2016;42(7):293-302. 10. Estimativa: Dados arquivados sobre a Masimo. 11. http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas conforme definido na seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em conexão com a Lei de Reforma de Controvérsias de Títulos Privados de 1995. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações associadas à potencial eficácia do Masimo SET®, Radical-7®, Rad-97™ e Eve™. Essas declarações prospectivas têm como base as expectativas atuais quanto a eventos futuros que nos afetem e estão sujeitas a riscos e incertezas de difícil previsão e muitas delas além do nosso controle, o que pode fazer com que nossos resultados reais sejam adversa e consideravelmente diversos daqueles expressos em nossas declarações prospectivas, devido a diversos fatores de risco que incluem, entre outros: riscos associados às nossas suposições quanto à capacidade de repetição dos resultados clínicos; riscos associados à nossa convicção de que as tecnologias exclusivas de medição não invasiva da Masimo, inclusive Masimo SET®, Radical-7, Rad-97 e Even, contribuem para resultados clínicos positivos e para a segurança dos pacientes; riscos associados à nossa convicção de que as inovações médicas não invasivas da Masimo oferecem soluções economicamente acessíveis e vantagens únicas, assim como outros fatores mencionados na seção "Fatores de risco" de nossos relatórios mais recentes protocolados junto à Comissão de Títulos e Valores Mobiliários (SEC, Securities and Exchange Commission), os quais podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Apesar de acreditarmos que as expectativas refletidas em nossas declarações prospectivas sejam razoáveis, não sabemos se nossas expectativas serão corretas. Todas as declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência precedentes. Advertimos os leitores a não confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que dizem respeito apenas à data de hoje. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar, corrigir ou esclarecer tais declarações ou os “Fatores de risco” descritos em nossos mais recentes relatórios protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), seja ou não como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.