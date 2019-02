Le ministère saoudien de la Santé et Masimo annoncent l’automatisation du processus national de dépistage des cardiopathies congénitales critiques néonatales, au moyen de la technologie Masimo

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Récemment au salon Arab Health 2019, le ministère de la Santé (Ministry of Health, MOH) saoudien et Masimo (NASDAQ : MASI) ont annoncé conjointement la mise en place d’une solution d’automatisation conçue pour rationaliser le processus de dépistage de la cardiopathie congénitale critique (CCC) chez les nouveau-nés, au moyen de la technologie Masimo SET®, premier processus automatisé en son genre dans le monde. La dernière phase du programme national saoudien de dépistage de la CCC, qui a débuté en 2016 dans le cadre du plan Vision 2030, en vue d’obtenir des améliorations dans les domaines de la santé et autres, automatise la collecte et le stockage des données de dépistage, contribuant à rendre le processus plus efficace et plus précis.

En 2016, l’Arabie saoudite a mis en place un programme de dépistage obligatoire de la CCC pour tous les nouveau-nés, utilisant l’application de dépistage des nouveau-nés, Eve™ de Masimo sur Radical-7® Pulse CO-Oximeters®, avec la technologie d’oxymétrie de pouls, SET® Measure-through Motion et Low Perfusion™. Plus de 100 études indépendantes et objectives ont montré que SET® surpassait les autres technologies d’oxymétrie de pouls.1 Plus important encore pour la santé des nouveau-nés, des études (y compris la plus importante étude à ce jour portant sur le dépistage de la CCC) ont montré que SET® combiné à une évaluation clinique améliorait significativement la sensibilité du dépistage de la CCC.2-3 Compte tenu de sa capacité à effectuer des mesures précises en tolérant les mouvements et lors de faibles perfusions, en plus de la performance qu’elle a démontrée lors des études de résultats, la technologie SET® apparaît comme le choix de technologie d’oxymétrie de pouls, le plus judicieux et le mieux établi pour les cliniciens et les décideurs souhaitant mettre en œuvre des processus de dépistage de la CCC. Depuis le début du programme en 2016, plus de 600 000 nouveau-nés saoudiens ont été soumis au dépistage à l’aide de SET®, Radical-7 et Eve.

En 2018, Eve sur Rad-97™ Pulse CO-Oximeter a été ajouté au programme. La technologie Masimo SET®, associée à Eve pour la rationalisation du processus de dépistage, et maintenant à Rad-97, ainsi qu’à la collecte et l’agrégation automatisées des données, fournit une solution puissante, la seule de ce type qui soit automatisée pour le dépistage de la CCC, et disponible à travers le monde. Rien que l’an dernier, 72 nouveau-nés ont été référés pour un diagnostic de CCC et une chirurgie cardiaque destinée à leur sauver la vie, à la suite de résultats de dépistage, positifs. Les dépistages sont effectués dans 200 centres médicaux gérés par le ministère de la Santé ; et 170 hôpitaux privés supplémentaires ont adopté le processus de dépistage à la fin de l’année 2018. En 2020, on estime que 550 000 nouveau-nés seront dépistés chaque année en Arabie saoudite.

Le Dr Fahad A. Al Aql, conseiller auprès du MOH et chargé de la mise en œuvre du programme de dépistage de la CCC, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir annoncer que pour la seule année 2018, notre utilisation largement répandue du protocole national de dépistage de la CCC, facilitée par la technologie de Masimo, a permis de prendre en charge 72 cas de CCC qui auraient pu autrement ne pas être détectés. Maintenant, pour ce qui est de la prochaine phase que nous allons mettre en œuvre à l’échelle nationale d’ici février, nous allons enrichir notre programme de dépistage avec des technologies supplémentaires. Nous serons les seuls à disposer d’une solution automatisée utilisant Rad-97 et Eve, dont nous sommes persuadés qu’elle rendra le processus plus facile à réaliser pour les cliniciens, et moins sujet à l’erreur. L’identification des patients peut se faire rapidement en scannant le bracelet à code-barres, et les résultats, calculés par Eve, seront automatiquement collectés et téléchargés vers les DME centraux, sans nécessiter de transcription manuelle. Des soins de santé plus efficaces et plus précis constituent la pierre angulaire du plan Vision 2030. Avec le soutien de Son Excellence le ministre de la Santé, le Dr Tawfiq Al Rabiah, nous nous réjouissons à l’idée de continuer à faire progresser le secteur des soins de santé en Arabie saoudite grâce à cette mise en œuvre ».

Eve, disponible sur Radical-7 et Rad-97, combine la puissance de l’oxymétrie de pouls, Masimo SET® avec un algorithme automatisé de synchronisation pré- à post-canalaire, conçu pour réduire les erreurs de calcul pendant le dépistage de la CCC. De plus, Eve simplifie le processus de dépistage de la CCC en fournissant des instructions visuelles, des animations et un affichage détaillé facile à interpréter des résultats de dépistage. La solution d’automatisation utilisée en Arabie saoudite fait à appel à l’outil Iris Gateway™ de Masimo pour enregistrer et transmettre les résultats du dépistage, accompagnés d’identifiants uniques pour la mère et le nouveau-né, issus des appareils Rad-97 et Radical-7, et des systèmes nationaux et hospitaliers de dossiers médicaux électroniques (DME), pour une topographie électronique efficace et précise et une agrégation de données dans un référentiel de santé, centralisé et unifié.

La CCC affecte environ 2,5 à 3 nouveau-nés sur 1 000 naissances vivantes4 et nécessite une intervention peu de temps après la naissance pour prévenir une morbidité ou une mortalité importantes. La détection tardive chez les nourrissons augmente également le risque de lésions cérébrales.5 Dans une étude réalisée auprès de 39 821 nourrissons, la sensibilité de dépistage de la CCC est passée de 63 % avec un examen physique seul, à 83 % avec un examen physique accompagné de l’oxymétrie de pouls, Masimo SET®.2 Dans une étude portant sur 122 738 nourrissons (la plus grande étude de dépistage de la CCC réalisée à ce jour), la sensibilité de dépistage de la CCC est passée de 77 % à 93 % avec l’utilisation combinée de la technologie Masimo SET® et de l’évaluation clinique.3

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est un leader mondial des technologies de surveillance non invasives, novatrices. Notre mission vise à améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients et à réduire le coût des soins. En 1995, la société a lancé l’oxymétrie de pouls, Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, qui, dans plusieurs études, s’est avérée capable de réduire considérablement les fausses alertes et de surveiller avec précision les alertes réelles. Il a également été démontré que la ta technologie Masimo SET® aidait les cliniciens à réduire la rétinopathie sévère de la prématurité chez les nouveau-nés,6 à améliorer le dépistage de la CCC chez les nouveau-nés,2 et, lorsqu’elle est utilisée dans le cadre d’une surveillance continue avec le Patient SafetyNet™ de Masimo dans les salles post-chirurgicales, à réduire les activations et les coûts d’intervention rapide.7-9 On estime que Masimo SET® est utilisée chez plus de 100 millions de patients dans les principaux hôpitaux et autres établissements de soins de santé à travers le monde,10 et qu’elle représente l’oxymétrie pulsée principale dans neuf des dix plus grands hôpitaux répertoriés dans le rapport 2018-19 U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll.11 En 2005, Masimo a lancé la technologie de CO-Oxymétrie de pouls, rainbow® qui permet la surveillance non invasive et continue des constituants sanguins dont la mesure nécessitait auparavant des procédures invasives, notamment l’hémoglobine totale (SpHb®), la teneur en oxygène (SpOC™), la carboxyhémoglobine (SpCO®), la méthémoglobine (SpMet®), l’indice de variabilité de la pléth (PVi®), et plus récemment, l’indice de réserve en oxygène (Oxygen Reserve Index, ORi™), en plus de la SpO 2 , de la fréquence cardiaque et de l’indice de perfusion (IP). En 2014, Masimo a introduit Root®, une plateforme intuitive de connectivité et de suivi des patients, dotée de l’interface Masimo Open Connect® (MOC-9®) qui permet à d’autres sociétés d’ajouter à Root de nouvelles fonctionnalités et capacités de mesure. Masimo joue également un rôle actif de leader en matière de santé mobile avec des produits, tels que le moniteur portable pour le patient, Radius-7®, l’oxymètre de pouls pour smartphones, iSpO 2 ®, et l’oxymètre de pouls du bout des doigts, MightySat™. Un complément d’information sur Masimo et ses produits est disponible sur www.masimo.com. Les études cliniques publiées sur les produits Masimo sont disponibles sur http://www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

Eve n'a pas obtenu l'autorisation de la FDA et n'est pas en vente aux États-Unis. Radical-7 et Rad-97 ont obtenu l'autorisation de la FDA et sont disponibles, sans Eve, aux États-Unis. L'ORi n'a pas obtenu l'autorisation de la FDA et n'est pas en vente aux États-Unis. L'utilisation de la marque de commerce, Patient SafetyNet, est sous licence de l'University HealthSystem Consortium.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, des déclarations concernant l’efficacité potentielle des produits Masimo SET®, Radical-7®, Rad-97™, et Eve™. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs qui nous concernent, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, tous difficiles à prédire et souvent indépendants de notre volonté, et susceptibles de faire varier sensiblement et négativement les résultats réels par rapport à ceux exprimés dans nos déclarations prévisionnelles, en réponse à divers facteurs de risques, y compris, sans limitation : les risques liés à nos hypothèses concernant la répétabilité des résultats cliniques ; les risques liés à notre conviction que les technologies de mesure non invasives uniques de Masimo, notamment Masimo SET®, Radical-7, Rad-97 et Eve, contribuent à des résultats cliniques positifs et à la sécurité des patients ; les risques liés à notre conviction que les avancées médicales révolutionnaires et non invasives de Masimo fournissent des solutions rentables et des avantages uniques ; ainsi que d’autres facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » de nos rapports les plus récents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), qui sont disponibles à titre gratuit sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles soient raisonnables, nous ignorons si ces attentes se révéleront exactes. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément visées dans leur intégralité par les avertissements précédents. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Nous déclinons toute obligation d’actualiser, de modifier ou de clarifier ces déclarations ou les « Facteurs de risque » figurant dans nos rapports les plus récents déposés auprès de la SEC, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables sur les valeurs mobilières applicables l’exigeaient.

