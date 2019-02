Elektromotor-Unternehmen YASA schließt Innovationsvertrag mit globalem Automobilhersteller

OXFORD, England--(BUSINESS WIRE)--YASA, der weltweit führende Hersteller von Axial-Fluss-Elektromotoren und Steuerungen, gab heute den Abschluss eines langfristigen gemeinsamen Innovationsvertrags mit einem globalen Automobil-OEM bekannt. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für Elektromotoren und Steuerungen für die leistungsstarken Hybrid- und reinen Elektrofahrzeuge des Herstellers.

Die innovative Bauart des Axial-Fluss-Elektromotors und der Steuerung bieten hervorragende Leistungs- und Drehmomentdichten und sind sowohl für die Anwendung bei Hybridfahrzeugen als auch bei reinen Elektrofahrzeugen bestens geeignet. Im Rahmen des Vertrags arbeiten YASA und der OEM zusammen an der Optimierung der Fahrzeugleistung mithilfe der Technologie von YASA bei gleichzeitiger Senkung des Fahrzeuggewichts.

Diese Nachricht folgt der Bekanntgabe von YASA im letzten Jahr zum neuen Serienfertigungsstandort in Oxford (Großbritannien), der über eine Kapazität von 100.000 Einheiten verfügt. Neben der Automobilbranche richtet sich YASA auch an den wachstumsträchtigen Elektro-Luft- und Raumfahrtbereich. Im letzten Monat gab das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit Rolls-Royce bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft liefert das Unternehmen die Elektromotoren für das schnellste Elektroflugzeug der Welt, dessen Einführung für 2020 geplant ist.

Zum Innovationsvertrag sagte Chris Harris, CEO von YASA: „Mit diesem Vertrag kommt einer der weltweit bekanntesten Automobilhersteller mit YASA, dem weltweit führende Hersteller von Axial-Fluss-Elektromotoren und Steuerungen, zusammen. Unsere Unternehmen verbinden die gemeinsame Innovationsfreude und derselbe unermüdliche Einsatz für hervorragende Leistungen. Im Rahmen dieser langfristigen Zusammenarbeit entwickeln wir maßgeschneiderte Elektromotoren und Steuerungen, die ein unübertroffenes Fahrerlebnis möglich machen und den Maßstab für leistungsstarke Hybrid- und reine Elektromotorfahrzeuge setzen.”

YASA ist der weltweit führende Hersteller von Axial-Fluss-Elektromotoren und Steuerungen für Anwendungen in der Automobilbranche und in der Luft- und Raumfahrt. Die firmeneigenen Elektromotoren und Steuerungen von YASA bieten die kleinste und leichteste Form für die jeweiligen Leistungs- und Drehmomentanforderungen. Seinen Sitz hat das Privatunternehmen in Oxford, dem Zentrum der britischen Automobilproduktion. Zu den Investoren gehören Parkwalk Advisors und Universal Partners.