Minomic与美国病理实验室签署协议

悉尼--(BUSINESS WIRE)--前列腺癌症诊断公司Minomic International Ltd荣幸地宣布：公司已经和美国临床实验室改进法案修正案（CLIA）认证的“高端复杂性”实验室Cirrus Dx正式签署协议。借此，美国的临床医生和病患届时将可受惠于Minomic公司的新型前列腺癌检测技术MiCheck®。根据协议，等到内部验证流程完毕，Cirrus Dx就可以把MiCheck® 作为其实验室自研产品（Laboratory Developed Test，LDT），在它位于美国马里兰州洛克维尔的实验室里对收到的病患样本进行前列腺癌症检测。 这是MiCheck®在全球最大的医疗市场里实现商业化的又一重大里程碑。

Minomic的CEO，Brad Walsh博士表示：“能够和Cirrus Dx合作，让MiCheck®作为其实验室自研产品进入市场，这将给我们带来三个重大的收获：第一，获得更多真实病患的数据，有助于未来申报FDA认证；第二，进一步证明MiCheck® 在临床实用上的优越性能；第三，能够为公司带来销售收入。我们感谢Cirrus Dx的团队，特别是Kyle Armantrout先生为此付出的努力和对我们的认同及期盼。我们非常乐意见到他们正在积极地把该产品推介给更多泌尿科实验室，让我们一起携手并进！”

Cirrus Dx的总裁 William M. Nelson先生则表示：“MiCheck®在前列腺癌症检测方面的优越性能，特别是能够大量减少不必要的活检，堪称 ‘改变游戏规则的新技术（game-changer）’。我们期待与Minomic一起努力，把这一重要的检测技术革新带到美国市场。”

Minomic和Cirrus预期将在2019年第一季度末完成内部验证流程，届时美国的临床医生和病患将可受惠于MiCheck® 检测技术。相应的医保报销产品编码已经确认，双方相信测试者可以享受医保报销。协议的具体商业细节仍对外保密。

关于Minomic

Minomic International Ltd是一家澳大利亚诊断公司，专注开发针对实体肿瘤的新型检测产品，包括前列腺癌、膀胱癌和胰腺癌。迄今为止，Minomic已经成功开发完毕针对前列腺癌早期筛查的体外诊断技术——MiCheck® 检测。

关于Cirrus Dx

Cirrus Dx依靠创新技术提供更优越的检测测试，帮助临床医生做出重要的决策。他们拥有丰富的科技知识和临床实验经验作为产品开发的基础，为提高病人护理而提供支持统一整合的CLIA实验室测试服务， 该公司同时也提供体外诊断IVD试剂盒和测试仪器等产品研发服务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。