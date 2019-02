Norsk Titanium y SAE International desarrollan las primeras especificaciones de deposición de energía dirigida para profesionales de la fabricación aditiva en todo el mundo

PLATTSBURGH, Nueva York--(BUSINESS WIRE)--Representantes de Norsk Titanium (Norsk), líder mundial en fabricación aditiva de componentes de titanio para uso aeroespacial, y SAE International (SAE) se complacen en anunciar el lanzamiento de las primeras especificaciones para la fabricación aditiva por deposición de energía dirigida. Las especificaciones se basan en el proceso Rapid Plasma Deposition™ (RPD™) y los requisitos de materiales de Norsk, que utilizan en la actualidad muchos fabricantes de equipos originales (OEM). Con el lanzamiento de los documentos de las especificaciones de materiales aeroespaciales (AMS) de SAE, el proceso estará disponible a una base más amplia de usuarios en todo el mundo.

"Nuestros ingenieros han disfrutado mucho trabajando con el equipo de SAE para validar nuestro proceso patentado con la comunidad de ingeniería", comenta Michael Canario, presidente y CEO de Norsk. "El RPD™ es realmente un proceso disruptivo para la industria de fabricación sustractiva actual con grandes beneficios que ayudan no sólo al proveedor, sino al usuario final".

Desarrolladas en Comité de Fabricación Aditiva SAE (SAE AMS-AM), estas especificaciones establecen la base mínima requerida para la adquisición de las preformas RPD™ de Norsk por un cliente aeroespacial o no aeroespacial. Además, estas especificaciones apoyan el proceso de certificación normativa, asegurando un proceso y un control de calidad consistentes. El lanzamiento de AMS7004 Titanium Alloy Preforms from Plasma Arc Directed Energy Deposition Additive Manufacturing on Substrate Ti-6Al-4V Stress Relieved y AMS7005 Wire Fed Plasma Arc Directed Energy Deposition Additive Manufacturing Process son hitos para el sector de la fabricación aditiva.

"Dado que los materiales avanzados y la fabricación avanzada son áreas de interés para SAE International, seguimos apoyando los avances de la industria aeroespacial y la adopción de tecnologías de fabricación aditiva. Además de aportar una experiencia técnica vital, Norsk Titanium ha desempeñado un papel liderazgo como patrocinador del documento en el desarrollo de las nuevas especificaciones innovadoras y, junto con el otro documento AMS-AM, estas nuevas especificaciones de materiales y procesos ayudan abordar la demanda de las autoridades normativas de orientaciones para esta importante tecnología emergente", afirma David Alexander, director de normas aeroespaciales de SAE International.

Establecido por los líderes de la industria aeroespacial en 2015 y respaldado por una solicitud de asignación de la Federal Aviation Administration, el Comité AMS-AM de SAE continúa desarrollando especificaciones de material aeroespacial (SAE AMS) para que los AM de metal y polímeros satisfagan las necesidades de la industria aeroespacial. Más de 500 participantes globales de más de 20 países que representan a OEM de aeronaves, naves espaciales y motores, proveedores de materiales, operadores, proveedores de equipos/sistemas, proveedores de servicios, autoridades normativas y agencias de defensa participan en el Comité.

Acerca de Norsk Titanium

Norsk Titanium es el proveedor pionero mundial de componentes de titanio estructural fabricados con aditivos para la industria aeroespacial. La empresa ha sido reconocida por el sector de la aviación por su tecnología patentada Rapid Plasma Deposition™ (RPD™), un proceso que transforma el alambre de titanio en componentes complejos adecuados para aplicaciones esenciales estructurales y para la seguridad. Norsk Titanium es un proveedor de primer orden de Boeing y está comprometido con la reducción de los costes de las estructuras aéreas y los motores de aviones para los principales fabricantes aeroespaciales del mundo. RPD™ es la primera solución de titanio estructural impreso en 3D aprobado por la FAA que ofrece notables reducciones en los tiempos de entrega y en los costes para clientes del sector aeroespacial, defensa y comercial. www.norsktitanium.com.

Acerca de SAE International

SAE International es una asociación global comprometida con ser la fuente de conocimiento definitivo para la profesión de ingeniería. Con la participación de casi 200.000 ingenieros, expertos técnicos y voluntarios cada año, impulsamos el conocimiento y la experiencia en un amplio espectro de industrias. Actuamos con dos prioridades: fomentar una vida de aprendizaje para los profesionales de la ingeniería de movilidad y establecer los estándares para la ingeniería de la industria. Nos esforzamos por un mundo mejor a través del trabajo de nuestra fundación filantrópica SAE, que incluye programas como A World in Motion® y Collegiate Design Series™. www.SAE.org

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.