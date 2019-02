Norsk Titanium & SAE International développent les premières spécifications de dépôt d’énergie focalisée, destinées aux professionnels de la fabrication additive, du monde entier

PLATTSBURGH, New York--(BUSINESS WIRE)--Les représentants officiels de Norsk Titanium (Norsk), le leader mondial de la fabrication additive de composants en titane de qualité aérospatiale, et de SAE International (SAE) sont heureux d’annoncer la diffusion des premières spécifications pour la fabrication additive de dépôt d’énergie focalisée. Les spécifications utilisent le processus Rapid Plasma Deposition™ (RPD™) et les exigences matérielles, de Norsk, actuellement utilisés par de nombreux fabricants d’équipement d’origine (FEO). Grâce à la diffusion des documents de spécifications des matériaux aérospatiaux (Aerospace Materials Specifications, AMS) de SAE, le processus sera à la disposition d’une base élargie d’utilisateurs à l’échelle mondiale.

« Nos ingénieurs ont beaucoup apprécié de travailler avec l’équipe de SAE afin de valider notre processus exclusif auprès de la communauté des ingénieurs », a déclaré Michael Canario, Président et PDG de Norsk. « RPD™ est un processus véritablement révolutionnaire pour le secteur de la fabrication soustractive actuelle, et il présente d’immenses avantages favorisant non seulement le fournisseur, mais aussi l’utilisateur final. »

Développées au sein du Comité de fabrication additive de SAE (SAE AMS-AM), ces spécifications créent la base minimale requise pour l’achat des préformes RPD™ de Norsk par les clients, qu’ils soient ou non du secteur de l’aérospatiale. Ces spécifications prennent également en charge le processus de certification réglementaire, en garantissant un processus et un contrôle qualité, cohérents. La diffusion de AMS7004 Titanium Alloy Preforms from Plasma Arc Directed Energy Deposition Additive Manufacturing on Substrate Ti-6Al-4V Stress Relieved (Préformes en alliage de titane, issues de la fabrication additive par dépôt d’énergie focalisée à l’arc plasma sur un substrat Ti-6Al-4V avec élimination des contraintes), et AMS7005 Wire Fed Plasma Arc Directed Energy Deposition Additive Manufacturing Process (Processus de fabrication additive par dépôt d’énergie focalisée à l’arc plasma avec ajout de fil métallique) constituent des réalisations fondamentales pour le secteur de la fabrication additive des métaux.

« Dans la mesure où les matériaux avancés et la fabrication avancée représentent des domaines d’intérêt stratégique pour SAE International, nous continuons à soutenir les progrès du secteur de l’aérospatiale ainsi que l’adoption des technologies de fabrication additive. Parallèlement à l’expertise technique vitale qu’il a apportée, Norsk Titanium a joué un rôle de leadership, en tant que promoteur du document, dans le développement des nouvelles spécifications révolutionnaires. De plus, avec les autres réalisations d’AMS-AM, ces nouvelles spécifications matérielles et de processus aident à répondre à la demande des autorités réglementaires concernant l’élaboration de documents d’orientation pour cette technologie émergente cruciale », a indiqué David Alexander, Directeur, Normes aérospatiales, chez SAE International.

Créé par les leaders du secteur de l’aérospatiale en 2015, et soutenu par une demande d’affectation de tâche de l’Administration fédérale d’aviation, le Comité AMS-AM de SAE continue de développer des spécifications matérielles aérospatiales (SAE Aerospace Material Specifications, SAE AMS) pour la fabrication additive (FA) de métaux et polymères, afin de répondre aux besoins de l’industrie aérospatiale. Plus de 500 participants à travers le monde provenant de plus de 20 pays, représentant les FAE d’aéronefs, engins spatiaux et moteurs, les fournisseurs de matériaux, les opérateurs, les fournisseurs d’équipement/systèmes, les prestataires de services, les autorités réglementaires, et les agences de la défense, font partie du comité.

À propos de Norsk Titanium

Norsk Titanium est le premier fournisseur au monde de composants structurels en titane, de qualité aérospatiale, et fabriqués de manière additive. La société se distingue dans l’industrie de l’aviation par son processus breveté Rapid Plasma Deposition™ (RPD™), qui transforme le fil de titane en composants complexes, adaptés à des applications structurelles, et essentiels pour la sécurité. Norsk Titanium est un fournisseur de niveau 1 de Boeing, qui s’est engagé à réduire les coûts des aérostructures et des moteurs à réaction pour les principaux fabricants aérospatiaux du monde. RPD™ est le premier titane structuré imprimé en 3D, certifié par la FAA, offrant des avantages substantiels en termes de délais de fabrication et d’économies de coûts pour les clients travaillant dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense et des affaires. www.norsktitanium.com

À propos de SAE International

SAE International est une association internationale dont la mission est de constituer la source de connaissances ultime pour la profession d’ingénieur. En mobilisant près de 200 000 ingénieurs, experts techniques et bénévoles chaque année, nous orientons les connaissances et l’expertise sur un large éventail de secteurs d’activité. Nous agissons sur deux priorités, en encourageant une vie d’apprentissage pour les professionnels de l’ingénierie de la mobilité, et en définissant les normes de l’ingénierie industrielle. Nous cherchons à construire un monde meilleur, grâce au travail de notre fondation philanthropique SAE Foundation, qui comprend des programmes tels que A World in Motion®, et the Collegiate Design Series™. www.sae.org

