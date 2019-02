Norsk Titanium en SAE International ontwikkelen eerste specificaties voor gerichte energiedispositie voor professionals in additievenproductie wereldwijd

PLATTSBURGH, New York--(BUSINESS WIRE)--Officiële vertegenwoordigers van Norsk Titanium (Norsk), wereldwijd toonaangevend leverancier van luchtvaartwaardige, met additieven geproduceerde titaniumcomponenten, en SAE International (SAE) zijn verheugd met de aankondiging van het uitbrengen van de eerste specificaties voor gerichte energiedispositie in additievenproductie. De specificaties worden aangewend voor de proces- en materialvereisten van Norsk’s Rapid Plasma Deposition™ (RPD™), die op dit moment door vele original equipment manufacturers (OEM’s) worden gebruikt. Met het uitbrengen van de documenten met de SAE luchtvaartmateriaalspecificaties (Aerospace Materials Specifications, AMS) wordt het proces beschikbaar gesteld voor een bredere, wereldwijde gebruikersbasis.

“Onze ingenieurs hebben met plezier samengewerkt met het SAE-team bij de validatie van onze bedrijfseigen processen in de ingenieursgemeenschap,” zei Michael Canario, president en CEO van Norsk. “RPD™ is echt een baanbrekend proces voor de huidige subtractieve productie-industrie, met vele voordelen die niet alleen de leverancier, maar ook de eindgebruiker ondersteunen.”

Deze in de commissie voor additievenproductie van SAE (Additive Manufacturing, SAE AMS-AM) ontwikkelde specificaties vormen de minimale basis die vereist is voor de inkoop van RPD™-voorvormingen bij Norsk door luchtvaart of niet-luchtvaartklanten. Daarnaast ondersteunen deze specificaties het regelgevende certificeringsproces door constante proces- en kwaliteitscontrole te garanderen. Het uitbrengen van AMS7004 Voorgevormde titaniumlegeringen na plasmabooggerichte energiedispositie in additievenproductie bij substraat Ti-6Al-4V spanningsarm (Titanium Alloy Preforms from Plasma Arc Directed Energy Deposition Additive Manufacturing on Substrate Ti-6Al-4V Stress Relieved) en AMS7005 Proces voor plasmabooggerichte energiedispositie in additievenproductie met draadvoeding (Wire Fed Plasma Arc Directed Energy Deposition Additive Manufacturing Process) zijn mijlpalen in de industrie voor metaaladditievenproductie.

“Aangezien geavanceerde materialen en geavanceerde productie strategische speerpunten zijn voor SAE International, blijven we de vooruitgang en de toepassing van additievenproductietechnologieën ondersteunen. Naast de bijdrage aan belangrijke technische expertise speelde Norsk Titanium een leidende rol als documentverstrekker bij de ontwikkeling van de baanbrekende nieuwe specificaties. In combinatie met de andere AMS-AM-output dragen deze nieuwe materiaal- en processpecificaties bij aan het behandelen van het verzoek van regelgevende instanties naar adviesmateriaal met betrekking tot deze cruciale opkomende technologie”, zei David Alexander, directeur Aerospace Standards van SAE International.

SAE’s AMS-AM-commissie, in 2015 door leiders in de luchtvaartindustrie ingesteld en ondersteund door een taakverzoek van het Amerikaanse federale luchtvaartbureau (Federal Aviation Administration), zet de ontwikkeling van luchtvaartmateriaalspecificaties (SAE AMS) voor metaal- en polymeer-AM voort om de behoeften van de luchtvaartindustrie te ondersteunen. Er zijn meer dan 500 wereldwijde deelnemers uit meer dan 20 landen betrokken bij de commissie. Deze vertegenwoordigen luchtvaart-, ruimtevaart- en motoren-OEM’s, materiaalleveranciers, operators, apparatuur-/systeemleveranciers, serviceaanbieders, regelgevende instanties en agentschappen van defensie.

Norsk Titanium is ’s werelds toonaangevende leverancier van luchtvaartwaardige, met additieven geproduceerde, structurele titaniumcomponenten. Het bedrijf is vooraanstaand in de luchtvaartindustrie door zijn gepatenteerde Rapid Plasma Deposition™ (RPD™)-proces dat titaniumdraad omzet in complexe componenten die geschikt zijn voor structurele en veiligheidskritieke toepassingen. Norsk Titanium is een preferente leverancier van Boeing en heeft zich toegewijd tot het verlagen van de kosten van vliegtuigonderdelen en straalmotoren voor ’s werelds eersteklas luchtvaartfabrikanten. RPD™ is het eerste FAA-goedgekeurde, 3D-geprinte, structurele titanium van de wereld, die een substantiële besparing op de doorlooptijd en kosten voor de luchtvaart, defensie en commerciële klanten oplevert. www.norsktitanium.com

SAE International is een wereldwijd samenwerkingsverband dat als doel heeft de ultieme kennisbron voor de technische bedrijfstak te zijn. Door per jaar bijna 200.000 ingenieurs, technische experts en vrijwilligers te betrekken, ontwikkelen we de kennis en expertise in een breed industrieënspectrum. We handelen volgens twee prioriteiten: het stimuleren van levenslang leren bij professionals in de mobiliteitstechniek en het bepalen van de normen voor de machinebouwindustrie. We streven naar een betere wereld door het werk van onze filantropische SAE Foundation, met programma's als A World in Motion® en de Collegiate Design Series™. www.sae.org

