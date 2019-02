Norsk Titanium e SAE International sviluppano le prime specifiche di deposizione diretta d'energia per professionisti mondiali del ramo produzione additiva

PLATTSBURGH, New York--(BUSINESS WIRE)--I funzionari di Norsk Titanium (Norsk), leader globale nella fabbricazione additiva di componenti in titanio di grado aerospaziale e SAE International (SAE) sono lieti di annunciare il rilascio delle prime specifiche per la fabbricazione additiva a deposizione diretta d'energia. Le specifiche usano il processo RPD™ (Rapid Plasma Deposition™ [deposizione rapida plasma]) di Norsk e i materiali richiesti attualmente usati da molti OEM (Original Equipment Manufacturers [fabbricanti di apparecchiature originali]). Con il rilascio dei documenti SAE AMS (Aerospace Materials Specifications [specifiche di materiali aerospaziali]) il processo verrà messo a disposizione di più ampia base di utenti in tutto il mondo.

“I nostri tecnici hanno apprezzato a fondo l'opportunità di lavorare con l'équipe SAE, per convalidare il nostro processo coperto da diritti di proprietà, con la comunità degli ingegneri”, ha detto il presidente e CEO Norsk Michael Canario. “RPD™ è un processo veramente rivoluzionario per l'industria della fabbricazione sottrattiva attuale, con grandi vantaggi non solo per il fornitore, ma anche per l'utente finale”.

Queste specifiche sono state sviluppate con il comitato fabbricazione additiva SAE (SAE AMS-AM) e stabiliscono la base minima necessaria per la fornitura delle preforme RPD™ di Norsk da parte un cliente aerospaziale o non aerospaziale. Inoltre queste specifiche favoriscono il processo di certificazione normativa garantendo un processo coerente e il controllo di qualità. Il rilascio delle preforme in lega titanio AMS7004 da fabbricazione additiva a deposizione d'energia diretta all'arco di plasma su sostrato Ti-6Al-4V rinvenuto e del processo di fabbricazione additiva a deposizione d'energia diretta all'arco di plasma con apporto di filo metallico AMS7005 sono pietre miliari del settore di fabbricazione additiva metallica.

“Dato che i materiali avanzati e la fabbricazione avanzata sono aree di concentrazione strategica per SAE International, continuiamo ad appoggiare i progressi dell'industria aerospaziale e l'adozione delle tecnologie di fabbricazione additiva. Oltre ad apportare contributi di competenze tecniche vitali, Norsk Titanium ha giocato un ruolo guida di sponsor di documenti nello sviluppo delle rivoluzionarie nuove specifiche e insieme agli altri risultati AMS-AM, questi nuovi materiali e specifiche di processo aiutano a rispondere alle richieste delle autorità normative per i materiali guida di questa tecnologia critica emergente”, ha detto David Alexander, responsabile degli standard aerospaziali presso SAE International.

Il comitato AMS-AM della SAE è stato fondato dai leader del settore aerospaziale nel 2015 e ha goduto dell'appoggio di una richiesta attività della Federal Aviation Administration. Il comitato continua a sviluppare specifiche di materiali aerospaziali (SAE AMS) per fabbricazione additiva metalli e polimeri a sostegno delle esigenze del settore aerospaziale. Nel comitato sono coinvolti oltre 500 partecipanti globali da oltre 20 nazioni in rappresentanza di aeronautica, aerospaziale e OEM motori, fornitori di materiali, operatori, fornitori di apparecchiature/sistemi, fornitori di servizi, autorità normative e organi della difesa.

Informazioni su Norsk Titanium

Norsk Titanium è una società pionieristica di prestigio mondiale impegnata nella fornitura di componenti industriali strutturali in titanio per il settore aerospaziale, realizzati con produzione additiva. La società si è contraddistinta nel settore aeronautico per il suo processo brevettato Rapid Plasma Deposition™ (RPD™) che trasforma fili di titanio in componenti complessi che trovano impiego in applicazioni strutturali critiche per la sicurezza. Norsk Titanium, fornitore di primo livello di Boeing, si adopera per ridurre i costi di motori e aerostrutture per i principali produttori mondiali del settore aerospaziale. RPD™ è il primo titanio strutturale al mondo approvato dalla FAA e stampato in 3D, che offre tempi di esecuzione vantaggiosi e risparmio sui costi per i clienti dei settori aerospaziale, della difesa e del commercio. www.norsktitanium.com

Informazioni su SAE International

SAE International è un'associazione globale che mira a essere la primaria fonte di conoscenza per la professione ingegneristica. Impiegando quasi 200.000 tra ingegneri, esperti tecnici e volontari ogni anno, stimoliamo la conoscenza e la competenza in un ampio spettro di industrie. Ci muoviamo con due priorità: incoraggiare una vita di apprendimento per i professionisti dell'ingegneria della mobilità e fissare gli standard per l'ingegneria industriale. Ci battiamo per un mondo migliore tramite l'opera della nostra fondazione filantropica SAE, compresi programmi come A World in Motion® e la Collegiate Design Series™. www.sae.org

