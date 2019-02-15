福陸公司獲得Valvoline潤滑油中國新工廠的設計和建造合約

德州歐文--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--福陸公司(Fluor Corporation, NYSE: FLR)今天宣佈獲得Valvoline在中國張家港新建混合和包裝廠的工程、採購和施工管理合約。該專案是Valvoline在中國的第一家工廠。福陸在2018年第四季財報中紀錄了這項未揭露的合約價值。

福陸公司亞太區能源與化學品業務總裁Sandeep Nibber表示：「隨著中國汽車市場不斷成長，福陸將按期交付並以卓越的施工能力幫助Valvoline滿足市場對其產品的需求。福陸還將推出數項具有成本競爭力的創新，包括盡量減少現場油庫製造的工作量，以執行這一排程驅動型專案。」

這座工廠占地8萬平方公尺，每年可生產逾3000萬加侖供轎車和重型車所用的成品潤滑油和冷卻液。預計在施工高峰期將有600多名工人同時在現場施工。該工廠可望於2020年底開始生產。

關於福陸公司

福陸公司(Fluor Corporation, NYSE: FLR)成立於1912年，是一家全球性工程設計、採購、建造、施工和維護公司，經由建設繁榮和促進發展來改變世界。福陸在世界各地設計、建造和維護安全、妥善執行且資本效率高的專案，為客戶提供服務。福陸總部位於德州歐文，公司在《財星》500大企業排行榜中位居第153名，2017年營收達到195億美元，在全球擁有逾5.6萬名員工。查詢詳情，請造訪www.fluor.com或在社群媒體Facebook、Twitter和YouTube上關注我們。

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