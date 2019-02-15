福陆公司获得胜牌润滑油中国新工厂的设计和建造合同

德州欧文--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--福陆公司(Fluor Corporation, NYSE: FLR)今天宣布，它获得了胜牌(Valvoline)在中国张家港的一座新的混合和包装厂的工程、采购和施工管理合同。该项目是胜牌在中国的第一家工厂。福陆在2018年第4季度财报中披露了这项未公开的合约价值。

福陆公司亚太区能源与化学品业务总裁Sandeep Nibber表示：“随着中国汽车市场的不断发展，福陆将通过按期交付和卓越施工，帮助胜牌满足市场对其产品的需求。福陆还将推出数项具有成本竞争力的创新，包括最大限度地减少现场油库制造的工作量，以完成这一日程驱动型项目。”

这座工厂占地8万平方米，每年可生产逾3000万加仑乘用车和重型车所用的成品润滑油和冷却液。预计在施工高峰期将有600多名工人同时在现场施工。该工厂预计将于2020年底开始生产。

关于福陆公司

福陆公司(Fluor Corporation, NYSE: FLR)成立于1912年，是一家全球性工程设计、采购、建造、施工和维护公司，通过构建繁荣和助力发展来改变世界。福陆通过在世界各地设计、建造和维护安全、妥善执行且资本效率高的项目，为客户提供服务。福陆总部位于德州欧文，公司在《财富》500强榜单中排名第153位，2017年营收达到195亿美元，在全球拥有逾5.6万名员工。垂询详情，请访问www.fluor.com或在社交媒体Facebook、Twitter和YouTube上关注我们。

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